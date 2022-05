Kuolleisuus on kasvanut, mutta THL ei tingi neljänsien koronarokotteiden ikärajasta – "En uskonut silmiäni", sanoo Maijaliisa Aho, 72

Kirkkonummelainen eläkeläinen Maijaliisa Aho , 72, on yksi monista, jotka ovat kevään aikana ihmetelleet Suomen nykyistä koronarokotusstrategiaa. Koronarokotuksiin liittyvät linjaukset kiinnostavat Ahoa myös hänen entisen ammattinsa vuoksi, sillä hän on tehnyt pitkän uran lääkintä- ja bio-oikeuteen erikoistuneena esittelijäneuvoksena sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa Valvirassa.

– THL:n asiantuntijoiden selitys on, että niillä jotka sairastuvat ja menehtyvät koronaan, on ennestään sairauksia. Väestössä on myös paljon tartuntoja. Useissa maissa se päinvastoin on peruste rokotuksille, Maijaliisa Aho ihmettelee.