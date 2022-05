Kuusamaa, minttua ja eksoottisia yrttejä – Kiina luottaa koronan hoidossa perinteisiin rohtoihin

Sairaalan apteekissa apteekkarit kokoavat kuivattuja juuria, puiden kuoria ja yrttejä pöydälle keoiksi. He mittaavat kepin päässä olevilla muutaman gramman punnuksilla, että vaakalautasella oleva yrttimäärä on tarkalleen reseptin mukainen.

Apteekin ikkunan takana joukko potilaita odottaa jo lääkkeitään. Seos on valmistettu jokaiselle oman reseptin mukaisesti. Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopiston sairaala on erityisen suosittu, koska yliopiston professorit ottavat siellä vastaan potilaita.

Miljoonat luottavat perinteisiin lääkkeisiin

Professori Jia Dexian on perehdyttänyt opiskelijoita yliopistossa jo vuosia kiinalaisen lääketieteen saloihin. Hän kuvaa, että suoliston kunto on tärkeää. Jia tarkastaa aina potilaalta kielen, pulssin sekä kysyy ruokahalua ja suolen toimintaa. Hän on opettanut myös ulkomaalaisia ennen kuin koronavirustartunnat sulkivat Kiinan rajat.