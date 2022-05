Uuden sukupolven koronarokotteesta ei odoteta läpimurtoa, mutta se on yksi peruste olla laajentamatta neljänsiä rokotuksia

Euroopassa omikron-variantin myötä huippuunsa nousseet tartuntamäärät ovat olleet jo pitkään laskussa. Suomessa on tultu hieman perässä, mutta meilläkin keskeiset koronamittarit ovat jo reilun kuukauden ajan osoittaneet laskusuuntaa.

– On todennäköistä, että tauti lähtee syksyllä taas leviämään laajemmin. Meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole sairastaneet lainkaan koronaa. Lisäksi nykyisillä rokotteilla saadaan aika lyhytkestoinen suoja tartuntaa vastaan. Eli syksyllä on paljon altista väkeä, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.