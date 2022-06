Hollannissa sattui viime vuonna 72 maanjäristystä, talot murtuvat ja Ger Warink menetti kotinsa – merelle puuhataan uutta maakaasukenttää, koska pula on kova

– Talo ei ole enää turvallinen. Huomasin ensimmäiset vauriot vuonna 2012, mutta nyt niitä on niin paljon, että koko talo pitää purkaa, Warink sanoo.

Warink näyttää tyhjäksi jäänyttä kotia ja liiketilaa. Lattia on keskeltä vajonnut. Seinissä ja ovenpielissä näkyy murtumia. Pihavajan sisäseiniin Warink on asentanut paksuista teräspalkeista tehdyn kehikon pitämään vajaa kasassa.

Syynä on maanpinnan alla oleva Euroopan suurin tunnettu maakaasukenttä. Kaasua on nostettu 1960-luvulta lähtien niin paljon, että maa on muuttunut löysäksi, vellovaksi pannukakuksi.