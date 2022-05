Professori: Marinin vierailulla sotaa käyvään Ukrainaan on Suomelle erityinen symbolinen merkitys sekä historian että tulevaisuuden takia

Valtiovierailuissa sotaa käyvään Ukrainaan on taustalla sekä symbolisia että konkreettisia merkityksiä.

Valtiovierailuilla sotaa käyviin maihin on suurempi symbolinen merkitys kuin rauhanajan vastaavilla.

– Tärkeää valtiovierailulla on nimenomaan se, että ollaan paikalla ja nähdään omin silmin. Esimerkiksi käynnit Butšassa, josta on tullut tärkeimpiä symboleja sille, miten Venäjän on katsottu toimineen Ukrainassa, Teivainen arvioi.