Yle Istanbulissa: Erdoğan pelaa Nato-peliä, mutta kansa on huolissaan talouden romahtamisesta

– Suomi on kylmä maa, kehittynyt ja kaikki siellä ovat onnellisia, sanoo Berkant Korkmaz.

Korkmaz on opiskelija ja kommentoi Suomen, Ruotsin ja Turkin välistä Nato-jäsenyyskiistaa vain toteamalla, että jokin välienselvittely on meneillään, mutta hän ei voi sitä kommentoida.

Talous huolestuttaa – pettymys presidenttiin kasvaa

– Ihmisten ostovoima on erittäin alhainen Turkissa, päivittelee Istanbulin keskustassa kauppaa pitävä Beytulah.

Turkki on tärkeä Nato-maa, mutta se on viime aikoina ajatunut törmäyskurssille useiden länsimaiden kanssa.

Ylen haastattelema kahvilanpitäjä on edellistäkin rohkeampi.

Minimipalkka Turkissa on 250 euron tietämissä ja esimerkiksi alkoholiveroa nostetaan suunnilleen kahden kuukauden välein.

Askitupakasta moni on siirtynyt käärimään sätkiä, ja olutta pidetään paikoin jo liian kalliina tavallisen ihmisen nautittavaksi. Aski bränditupakkaa maksaa noin kaksi euroa ja tuopillinen olutta suunnilleen saman verran.

Suomalaiset olisivat tervetulleita

Takana ovat juuri läpikäydyt vaikeat koronavuodet, jolloin matkailusta elävä Turkki kärsi pahasti turistikadosta. Nyt näyttää siltä, että suomalaisetkaan eivät enää matkusta Turkkiin, vaikka korona on vähän hellittänytkin.

Menetys on hänen mielestään erityisen suuri, koska suomalaiset asiakkaat ovat “kaikkein arvokkaimpia asiakkaita, joiden laatu on korkea”.

Istanbulissakin suomalaiset turistit olisivat tervetulleita, mutta epäilyksenä on, että Nato-kiistat karkottavat turistitkin

– Ruotsilla ja Suomella on paljon annettavaa Nato-liittoumalle. Toisin kuin esimerkiksi Makedonialla aikoinaan. Moni vain kysyi, mitä teemme Makedonialla, sehän tietää vain lisää kustannuksia.

"Ruotsissa on ihmisiä, joilla terroriyhteyksiä"

– Kyllä Ruotsissa on ollut jo kauan paljon henkilöitä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestö PKK:hon, hän sanoo.

– Ongelmana on se, että heillä, kuten niillä neljällätoista henkilöllä, joita Turkki vaatii palautettavaksi Suomesta, on Suomen tai Ruotsin kansalaisuus. On selvää, ettei kumpikaan maa tule heitä luovuttamaan, Kuneralp arvioi.