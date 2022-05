Analyysi: Pääministeri Marinin kolme viestiä Kiovasta

Käynnillään Marin vakuutti, ettei ukranainalaisia ole unohdettu, ei vaikka sotaa on nyt käyty jo yli kolme kuukautta. Marinin viesti numero yksi: sota Euroopan ytimessä ei saa muuttua uudeksi normaaliksi.

Marin vaatii kuudetta pakotelistaa

Viime viikkoina Suomen valtiojohto on hyvn selvin sanoin tuominnut Venäjän sotatoimet ja asettunut viidellä asetoimituksella Ukrainan tueksi. Marin viesti samaa Kiovassa, mutta laajensi aiheen koskemaan EU:n kuudetta pakotelistaa.

Marinin mukaan ensi viikon alussa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston on päätettävä uusista järeistä lisäpakotteista, joita Unkari on tähän saakka vastustanut.

Marinin viesti numero kaksi lähti sekä Brysseliin että Budapestiin: Venäjän sotatoimia on vastustettava myös öljyntuontia koskevin pakottein eli kuudes pakotelista on saatava voimaan ja Venäjän sotakassan pulskistaminen EU-maiden maksamilla öljyrahoilla on loputtava.