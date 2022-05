Mafiaveljistä tunnettu Ray Liotta kuollut 67-vuotiaana

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Ray Liotta on kuollut 67-vuotiaana, kertovat kansainväliset mediat.

Liotta syntyi 18. joulukuuta 1954 Newarkissa, New Jerseyn osavaltiossa. Hänet adoptoitiin vain puolen vuoden ikäisenä. Liotta pelasi baseballia lukioikäiseksi (siirryt toiseen palveluun) saakka, mutta osallistui koulunäytelmään, ja lopulta valmistui alalle Miamin yliopistosta. Ensimmäisen roolinsa hän sai saippuaoopperasta nimeltä Another World.

Ensimmäisen merkittävän roolinsa Liotta teki Jonathan Demmen ohjaamassa elokuvassa Something Wild vuonna 1986. Viime vuosina Liotta on nähty muun muassa Steven Soderberghin ohjaamassa rikosdraamassa No Sudden Move.