Puola taipui EU:n tahtoon ja lakkautti kiistellyn valvontaelimen – tuomareiden valvontaa aiotaan kuitenkin jatkaa

Puolan parlamentti on päättänyt lakkauttaa Korkeimman oikeuden tuomareita tutkineen valvontaelimen, jonka tuomarit valittiin poliittisin perustein.

Presidentti Andrzej Duda teki valvontaelimen lakkauttamisesta lakiesityksen helmikuussa . Esityksen taustalla on EU:n puuttuminen asiaan.

Puola aikoo asettaa uuden valvontaelimen

EU-tuomioistuin määräsi lokakuussa Puolan maksamaan sakkoja miljoona euroa päivässä oikeusvaltiorikkomusten vuoksi. EU-komissio on myös jäädyttänyt Puolalle tarkoitetut koronatuet.

Komission mukaan Puola on heikentänyt toimillaan kansallisen oikeuslaitoksensa riippumattomuutta.

Valvontaelimen lakkautus on unionin toiveiden mukainen, mutta sen vaikutus jäänee lyhytaikaiseksi. Valvontaelin on tarkoitus korvata uudella tuomareiden "ammatillista vastuuntuntoisuutta" valvovalla elimellä, jonka jäsenet presidentti valitsee.

Oikeuslaitoksen heikkeneminen vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus ja EU-lainsäädäntö ovat vaikeuttaneet jo pitkään Puolan ja EU:n suhteita. Puolan hallituksella on päätösvaltaa maan oikeuslaitokseen, minkä vuoksi oikeuslaitos ei ole täysin riippumaton.

Puolassa lokakuussa vierailleen ja Ylen haastatteleman Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimon mukaan suurin ongelma on tuomareiden nimityselin, joka on perustettu nykyhallinnon toimesta. Nimityselin on mahdollistanut hallitsevalle puolueelle uskollisten tuomareiden nimityksen.