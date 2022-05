Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen sen sijaan on pysynyt toukokuussa lähes ennallaan, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamus on kuitenkin edelleen hyvin alhaisella tasolla. Se on ollut nykyistä heikompi ainoastaan koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa.