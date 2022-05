Suomen ensimmäinen apinarokkotapaus varmistui – potilas on kotihoidossa suhteellisen hyvässä kunnossa

Suomen ensimmäinen apinarokkotapaus on varmistunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, HUS tiedottaa.

Tartunta varmistui myöhään torstai-iltana. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan tämä on ainut tapaus Suomessa.

– Tartunnan lähde on selvillä ja lähikontaktit on kartoitettu. Potilas on kotihoidossa suhteellisen hyvässä kunnossa, hän kertoo.