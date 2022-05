The Economist selvitti Venäjän hyökkäyksen alkupäivien kaaosta Tšernobylin ydinvoimalassa: henkilökunta oli ydinjätteen ja tulituksen välissä

Käytöstä poistetussa voimalassa säilytetään radioaktiivista jätettä. Sen ympärille on muodostettu 30 kilometrin levyinen suojavyöhyke on osin Ukrainan, osin Valko-Venäjän puolella.

The Economist-lehti (siirryt toiseen palveluun)(maksumuurin takana) on selvittänyt työntekijöiden haastattelujen perusteella yli kuukauden jatkunutta valtauksen aikaa voimalassa. Laitoksen vaaran viikoista on haastateltu muun muassa voimalan turvallisuuspäällikkö Valeri Semenovia.