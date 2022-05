Opettajat rekrytoineen yhtiön nimi on Helsinki International Schools eli Hei Schools. Sen perustaja on koulutusasioissa profiloitunut SDP:n poliitikko Pilvi Torsti. Torsti on työskennellyt kansanedustajana ja valtiosihteerinä eli korkea-arvoisena virkamiehenä kahdessa eri ministeriössä.