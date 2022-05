Kymiringin MotoGP-kisan peruminen jättää matkailuyrittäjät vaikeaan paikkaan – kunnanjohtaja: "Varauskirjat olivat kisan ympäriltä täynnä"

Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen on harmissaan siitä, että Kymiringin heinäkuuksi suunniteltu MotoGP:n MM-osakilpailu ei tänä kesänä toteudukaan.

Ratayhtiö kertoi keskiviikkona 25. toukokuuta, että kisa on peruttu turvallisuuspuutteiden vuoksi , koska rengasvallien rakentaminen viivästyi.

Kunnanjohtajalla on kuitenkin vankka usko, että MotoGP-kisa ajetaan vuoden 2023 kesällä.

Salosen mukaan varsinkin varikolla on käytetty muun muassa iittiläisiä yrityksiä rakennustöissä. Kunta on saanut yhtiöltä myös noin 50 000 euron kiinteistöverotulot vuodessa.

Korvaavaa tapahtumaa ei näköpiirissä

– Tietyllä tavalla olemme taas samassa tilanteessa kuin viime vuonna. Alamme miettiä, mistä ryhdymme ikään kuin haalimaan matkailijoita alueelle. Myönteistä on se, että varausjänne on matkailussa tällä hetkellä tosi lyhyt, joten pystymme saamaan jonkin verran korvaavia matkailijoita.

– Peruutusajankohta on aika lyhyt. Jokaisella matkailuyrittäjällä on omat varaus- ja peruutusehtonsa, joiden mukaisesti he mahdollisesti saavat korvauksia jossain määrin, hän toteaa.