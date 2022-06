Antti Röngän kolumni: Olen pelännyt yli kaksikymmentä vuotta, että epäonnistun elämässä

”Sinulle ei myönnetty opiskelupaikkaa, et saanut tarpeeksi pisteitä valintakokeessa.” Harva hetki on tallentunut mieleeni yhtä elävästi kuin se, jolloin luin nuo sanat. Oli ylioppilaskirjoitusten jälkeinen kesä, ja Gaudeamus Igitur kaikui yhä haikeasti korvissani, kun tuijotin kohtaloni julistavaa sähköpostiviestiä. Näin siinä nyt kävi, ajattelin. Tietenkin. Alusta lähtien oli selvää, että epäonnistuisin elämässä.

Lukion loppuun asti olin tottunut pärjäämään näkemättä juuri vaivaa. Silti olin koko ajan pelännyt, että jotenkin tämä touhu menee mönkään. Aikuisuus näytti valmiiksi hävityltä projektilta. En voinut käsittää, miten ihmisillä oli varaa asuntoihin ja miten he ylipäätään pystyivät ja ehtivät tekemään sen kaiken, mitä tekivät.

Edessä odotti syksy ilman suunnitelmia, tekemistä ja valmiiksi täytettyä lukujärjestystä. Syyllisyys ja häpeä kuristivat. Tuleeko minusta nyt ikuinen drop out, ajattelin. Olenko pettänyt itseni, perheeni, maani? En liioittele, ainakaan paljoa. Lukiokavereiden somepäivitykset upeista opiskelupaikoista ja koko nuoruuden kestänyt kilpailun tunnelma ja syrjäytymisestä varoittelu olivat hämärtäneet suhteellisuudentajun.

Nuoruus ohjaa ajattelemaan , että kaikki on kiinni yhdestä kokeesta, yhdestä työhaastattelusta, yhdestä tilaisuudesta. Ja vaikka järjellä tietäisi, ettei asia oikeasti ole niin mustavalkoinen, tunne on eri mieltä.

”Helppohan sinun on siinä rauhoitella”, olisin tuolloin 19-vuotiaana vastannut nykyiselle itselleni. Silti haluaisin rauhoitella, sanoa että sinulla on ihan oikeasti lupa ottaa rennommin. Että vaikka aika tuntuu loppuvan ja kaikki on sekavaa, voit nauttia hyvistä asioista ympärilläsi. Ja että elämä ei ylipäätään ole mikään suoritus, jossa onnistutaan tai epäonnistutaan.