Ovatko hymypatsaat syrjiviä? Opettajan mielestä kritiikki kertoo eniten vanhemmista: "Kun oma lapsi ei saa, kenenkään ei pidä saada"

Monessa koulussa patsaiden jaosta on myös luovuttu.

– Kun mediassa on kirjoitettu epäreiluudesta, luen itse rivien välistä vanhempien pettymyksen. Päästään aikamme curling-vanhemmuuden ilmiöön: kun oma lapsi ei saa, kenenkään ei pidä saada, Kostian karrikoi.

Palkitaanko taidoista vai persoonallisuuden piirteistä?

Opettaja: Paperiin ei kirjoiteta parhaan kaverin nimeä

Hymypatsaan saaja valitaan yleensä oppilaiden äänestyksellä. Luokanopettaja Suvi Kostianin kokemus on, että oppilaat eivät äänestä luokan suosituinta tyyppiä tai parasta kaveriaan vaan sellaista oppilasta, joka vaikuttaa rauhallisella tavalla ilmapiiriin ja työrauhaan.

– Itselläni on hyvin vahva käsitys, että lapset tekevät valinnan kypsästi ja rehellisesti, kirjoittavat nimen paperiin suurella hartaudella.

Kouluvuoden päätteeksi jaettavaa palkintoa tärkeämpää on Salmela-aron mielestä pienet palkitsemiset, joilla oppilaita kannustettaisiin pitkin lukuvuotta. Tällöin yhteys onnistumisen ja palkinnon välillä olisi selkeämpi etenkin pienemmille oppilaille.

– Koulumaailman ulkopuolisilla ihmisillä on usein sanottavaa siihen, miten asiat pitäisi tehdä. Nyt luottamusta kouluun ja opettajiin. Meillä on asiat kyllä hallussa. Me katsomme kyllä, mitä täällä tapahtuu, Kostian toteaa.