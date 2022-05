Suomesta löytyy nyt jatkuvasti uusia perhoslajeja, joita ilmaston lämpeneminen houkuttelee pohjoiseen

Suomessa tavattujen suurperhosten lajimäärä on kasvanut merkittävästi. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä lajimäärä on kasvanut viidesosalla 50 vuodessa. Uusia lajeja löytyy jatkuvasti lisää.

Perhoslajiston rikastumisen taustalla on ilmaston lämpeneminen. Yhä useampi laji pystyy nykyoloissa elämään ja lisääntymään Suomessa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Kanta-Hämeessä oli tavattu 758 suurperhoslajia. Suurperhosiin kuuluvat muun muassa päiväperhoset, kiitäjät, kehrääjät, mittarit ja yökköset. Maakunnan lajimäärä on kasvanut 50 vuodessa 127 lajilla.

Lounaisten lajien invaasio

Eniten on kasvanut yökkösten määrä. Neljäsosa Kanta-Hämeen yökköslajeista on uusia, selviää iittalalaisen perhosharrastaja Martti Raekunnaan kokoamasta selvityksestä. Selvitys on julkaistu Suomen Perhostutkijainseuran jäsenlehdessä Baptriassa.