Suomi on osallisena erikoisessa kansainvälisessä väärinkäytösskandaalissa.

Kyse on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) hankkeesta, jossa Helsingissä sijaitsevan ohjelmatoimiston projekteihin sijoitettiin kymmeniä miljoonia dollareita. Nyt YK yrittää periä projekteihin sijoitettuja rahoja takaisin lakiteitse.

Suomi ehti rahoittaa uuden Helsingissä olevan S3i-nimisen ohjelmatoimiston toimintaa 10 miljoonalla eurolla ennen kuin väärinkäytösepäilyt paljastuivat.

Ulkoministeriön mukaan tapaukseen liittynyt sisäinen tutkinta salattiin Suomen valtiolta lähes kahden vuoden ajan.

YK-järjestö myöntää Ylelle, ettei Suomelle annettu kaikkia tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa Suomen rahoituspäätökseen. Järjestön virkaa toimittava pääjohtaja on pyytänyt asiaa anteeksi Suomelta.

Ulkoministeriö harkitsee parhaillaan ryhtyykö se perimään miljoonien eurojen rahoitusta takaisin, mikäli käy ilmi, että tietoja salattiin Suomelta tarkoituksella.

Tässä jutussa kerrotaan, miten kyseinen ohjelmatoimisto päätyi Helsinkiin ja miten väärinkäytösepäilyt liittyvät toimiston isäntämaana toimineeseen Suomeen.

S3i-ohjelmatoimistolla on tilat Sofiankadulla Helsingin Senaatintorin kupeessa. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Suomi tarttui tilaisuuteen vauhdilla, kun valtiolle tarjottiin loppuvuodesta 2018 mahdollisuutta hankkia YK:n alainen ohjelmatoimisto Suomeen. Kyse oli uudesta vaikuttavuussijoittamisen ohjelmasta, jonka tavoitteena oli edistää kestävän kehityksen hankkeita ja houkutella niihin mukaan myös yksityisiä sijoittajia.

Nyt YK:n sisäisen tutkinnan kohteena ovat olleet erityisesti ohjelmatoimiston hankkeet, joissa piti rakentaa 1,3 miljoonaa edullista asuntoa kehitysmaihin. Toistaiseksi yhtään asuntoa ei ole rakennettu.

Kansainvälisen skandaalin myötä kaksi korkeaa YK:n virkamiestä on saanut lähteä. Suomen toimintaa johtanut henkilö on hyllytettynä sisäisen tutkinnan vuoksi ja hänen esimiehensä, kyseisen YK-järjestön pääjohtaja erosi toukokuussa.

Järjestön johtokunnalle annetussa selonteossa on kerrottu, että Suomen toimintaa johtanut henkilö on saattanut saada henkilökohtaista hyötyä tutkittavana olleissa projekteissa.

Ylen saamista asiakirjoista piirtyy kuva, ettei Suomi nähnyt hankkeessa juurikaan riskejä. Näin siitä huolimatta, ettei hankkeella ollut aiemmin virallista toimintaa ja suunnitelmat Helsingin toimistolle olivat perustamisvaiheessa hyvin epäselviä.

Monimutkaisessa vyyhdissä löytyy yllättävä kytkös Suomeen myös pelijätti Rovion kautta. YK:n sisäisessä tutkinnassa on lisäksi ollut merten suojeluun tarkoitettu apuraha, jolla ostettiin muun muassa mainoskampanja Roviolta. Ulkoministeriön mukaan YK yrittää periä myös kyseistä apurahaa osittain takaisin.

Tästä skandaalissa on kyse

Viime joulukuussa Helsingissä toimivan uuden ohjelmatoimiston johtaja, ukrainalainen Vitaly Vanshelboim hyllytettiin kaikessa hiljaisuudessa tehtävistään.

Syynä oli sisäinen tutkinta väärinkäytösepäilyistä.

Julkisuuteen asia alkoi paljastua vasta tämän vuoden maaliskuussa, kun Manchesterin yliopiston emeritusprofessori Mukesh Kapila alkoi tuoda henkilökohtaisessa blogissaan esiin ohjelmatoimistoon liittyviä epäilyksiä.

Hän kirjoitti muun muassa sisäisestä tutkinnasta ja tilintarkastajien huomaamista miljoonien dollareiden tappioista.

Kapila on työskennellyt lukuisissa kansainvälisissä järjestöissä, mukaan lukien YK:ssa. Hänellä on myös taustaa väärinkäytösten paljastajana, sillä YK:llä työskennellessään vuonna 2003 hän toi mediassa (siirryt toiseen palveluun)esiin organisaation kyvyttömyyden reagoida Darfurin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Professorin mukaan hänen taustansa johti siihen, että häneen otettiin yhteyttä väärinkäytösepäilystä. Kapila pitää väärinkäytösepäilyä yhtenä YK:n historian suurimmista.

– Koskaan aiemmin YK:n historiassa ei ole tullut vastaan tällaista tilannetta, jossa miljoonia on kadonnut ja organisaation ylin johto on sekaantunut asiaan, Kapila kertoo Ylelle.

Mukesh Kapilan blogikirjoitusten jälkeen vyyhdistä on uutisoitu paljon kansainvälisessä mediassa. Tapaukseen liittyviä piirteitä on luonnehdittu jopa surrealistisiksi. Kuva: Seppo Suvela / Yle

Ohjelmatoimisto S3i, johon väärinkäytösepäilyt keskittyvät, toimii YK:n projektipalveluiden UNOPSin alaisuudessa.

Mikä UNOPS ja S3i? UNOPS (United Nations Office for Project Services) on YK:n sisällä erikoisuus. Se on toimeenpaneva järjestö, joka hoitaa projekteja ja tarjoaa tukipalveluja YK:lle.

UNOPS rahoittaa itsenäisesti toimintansa projekteistaan saamillaan tuotoilla.

S3i puolestaan on uusi vaikuttavuussijoittamisen ohjelmatoimisto, joka virallisesti perustettiin vasta Suomeen keväällä 2020.

Lyhenne S3i muodostuu englanninkielen sanoista Sustainable Infrastructure Impact Investments.

Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, jossa tavoitteena on saada tuoton lisäksi yhteiskunnallisia vaikutuksia.

UNOPS myönsi lopulta huhtikuussa, että S3i-ohjelmaan sijoitetut rahat ovat vaarassa. Samassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)UNOPS kertoi, että ohjelmatoimiston hankkeisiin on sijoitettu yhteensä 63 miljoonaa dollaria.

Yle yritti kysyä UNOPSilta tarkennusta, kuinka suuri osa 63 miljoonasta dollarista on vaarassa. UNOPS ei suostunut tarkentamaan summaa.

Järjestön mukaan summasta 58,8 miljoonaa dollaria on lainattu sopimuskumppanille, jota on tutkittu sisäisesti ja jonka kanssa kaikki projektit on keskeytetty toistaiseksi.

Hiljattain johtokunnalle järjestetyssä selonteossa UNOPSin pääjohtajan sijainen esitti arvion, että suurin mahdollinen tappio on 58 miljoonaa dollaria.

Ylen näkemän, ulkoministeriölle toimitetun kirjeen mukaan, tulevassa tilinpäätöksessä tullaan varautumaan jopa 39 miljoonan dollarin menetyksiin kyseisen sopimuskumppanin projekteihin liittyen.

Suomen ulkoministeriö kertoo, ettei sillä ole tarkempaa tietoa luvuista kuin mitä UNOPS on asiasta tiedottanut. Ulkoministeriön käsityksen mukaan vaarassa olevat varat ja takaisinperintätoimet liittyvät nimenomaan kyseisen sopimuskumppanin hankkeisiin.

UNOPS on toistuvasti kiistänyt, että penniäkään rahoista olisi vielä menetetty. Järjestö on ilmoittanut käyttävänsä kaikkia käytössä olevia oikeudellisia keinoja suojellakseen omaisuuttaan ja periäkseen sille maksettavana olevat velat.

Miten ohjelmatoimisto päätyi Suomeen?

Lähdetään liikkeelle tarjouskirjeestä, joka mainosti Suomelle hienoa tilaisuutta.

Joulukuussa 2018 silloinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) sai postia UNOPSilta. Kirjeessä kehuttiin vuolaasti Espoota.

Syy oli siinä, että Virolainen oli juuri allekirjoittanut sopimuksen, jolla Espoo liittyi YK:n kestävän kehityksen kaupunkiohjelmaan. Nyt Espooseen olisi tarjolla myös UNOPSin hanke.

UNOPSin kirje ministeri Anne-Mari Virolaiselle 19.12.2018. Kuva: Seppo Suvela / Yle

Jo ensimmäisessä kirjeessä oli kiireen tuntu.

Heti alkuun todettiin, että Suomi ei ollut ainoa, jolle UNOPSin hanketta tarjottiin. Tarjous oli mennyt myös Sveitsille ja Liechensteinille, joiden kanssa neuvottelut oli jo käyty.

Suomi halusi lyödä sopimuksen lukkoon vauhdilla. Vain kuukautta myöhemmin, tammikuussa 2019 Virolainen toivotti kirjeessä UNOPSin edustuston lämpimästi tervetulleeksi Espooseen.

Jo tuolloin Suomi myöntyi isäntävaltiolta vaadittaviin taloudellisiin panostuksiin. Summa tarkentui myöhemmin 20 miljoonaksi euroksi, jotka oli tarkoitus maksaa osissa seuraavan neljän vuoden aikana.

Tilaisuus oli Suomelle houkutteleva, sillä hallituksen virallisena tavoitteena oli ollut saada lisää YK-hankkeita maahan. Suomi piti itseään myös edelläkävijänä vaikuttavuussijoittamisessa, johon uusi hanke keskittyi.

YK:sta perusteltiin sijoituspaikkaa Suomeen vaikuttavuussijoittamistaustan lisäksi myös suomalaisen yhteiskunnan läpinäkyvyydellä ja vähäisellä korruptiolla.

Suomi ei nähnyt hankkeessa riskejä

Ylen hankkimista asiakirjoista selviää, että Suomi ei nähnyt UNOPSin hankkeessa juurikaan riskejä, vaikka Suomeen sijoittuva S3i-ohjelmatoimisto oli uusi eikä kokemuksia sen aiemmasta toiminnasta ollut.

Ulkoministeriön muistiossa maaliskuun alussa 2020 todettiin, että ennen Suomen toiminnan käynnistämistä ohjelmatoimisto oli toiminut lähinnä epävirallisessa roolissa.

Tästä huolimatta luottoa toimintaan löytyi.

Ulkoministeriön hanke-esitys 6.3.2020. Kuva: Seppo Suvela / Yle

Helsingin toimistossa työskennellyt, UNOPSin entinen teknologia- ja innovaatio-ohjelman johtaja Jonas Svensson puolestaan uskoo, että S3i:n kohtaloksi on koitumassa juurikin se, että siinä yritettiin tehdä liian paljon, liian nopeasti.

Vaikuttavuussijoittamisen toimiston tavoitteena oli saada mukaan yksityistä rahaa kehitysmaiden hankkeisiin, jotka muuten voisivat tuntua sijoittajille liian riskialttiilta. Ensin ohjelmatoimisto keskittyi edullisen asumisen ja uusiutuvan energian projekteihin.

Svenssonin mukaan hankkeessa yritettiin samaan aikaan ratkaista kehittyvien maiden asuntopula, tehdä YK:stä osakas tuottavissa projekteissa ja tarjota yksityisille sijoittajille aitoa tuottoa hankkeissa. Hän kuvailee, että jokainen tavoitteista oli “graalin malja” jo itsessään.

– Se oli joko typeryyttä tai kunnianhimoa yhdistettynä isoon määrään itsevarmuutta. Sekä ohjelmatoimiston johtaja että UNOPSin pääjohtaja tiesivät riskit. Nyt he kantavat vastuun niistä riskeistä, Svensson sanoo Ylelle.

Ruotsalainen Jonas Svensson on toistaiseksi ainoa, joka on UNOPSin sisältä puhunut omalla nimellään kokemuksistaan. Hän kertoo tekevänsä parhaillaan dokumenttia, joka kertoo YK:sta. Svensson ehti työskennellä YK:lla kuusi vuotta ennen irtisanoutumistaan. Kuva: Jonas Svensson

Epäilyksiä oli organisaation sisällä

Vaikka Suomi ei nähnyt toiminnassa riskejä, UNOPSin sisällä oli jo herännyt epäilyksiä, jotka liittyivät sopimuskumppaniin.

UNOPSin kumppaniksi oli valittu Singaporeen rekisteröity SHS (Sustainable Housing Solutions) Holdings. Yrityksen on perustanut brittimies nimeltään David Kendrick.

UNOPS ja SHS solmivat sopimuksia paitsi edullisten asuntojen rakentamisesta myös uusiutuvan energian hankkeista.

Varsinkin asuntohankkeita lyötiin lukkoon vauhdikkaasti useiden kehitysmaiden valtioiden kanssa. Vuoden 2020 loppuun mennessä sopimuksia oli tehty jo 1,3 miljoonan asunnon rakentamisesta muun muassa Keniaan, Ghanaan, Intiaan ja Pakistaniin.

Tässä yhteydessä UNOPS lainasi 58,8 miljoonaa dollaria SHS Holdingsille ja sen tytäryhtiöille.

Ulkoministeriön mukaan kaikki tutkintaan joutuneet SHS:n kanssa tehdyt toimet ja päätökset tapahtuivat ennen kuin ohjelmatoimisto perustettiin Suomeen.

UNOPS vahvistaa Ylelle, että useat henkilöt toivat esiin riskejä ja huolenaiheita sopimusten solmimisprosessin aikana, mutta siitä huolimatta ylin johto päätti edetä sopimusten kanssa.

Helsingistä käsin globaalin innovaatio- ja teknologiaohjelman johtajana UNOPSilla työskennellyt ruotsalainen Jonas Svensson kuvailee Ylelle, miksi yhtiö herätti epäilyksiä.

– Isoimmillekin rakennusyhtiöille olisi ollut haastava tehtävä rakentaa yli miljoona asuntoa eri puolilla maailmaa sijaitseviin kehitysmaihin. Nyt kyse oli yrityksestä, joka ei ollut rakennuttanut edes sataa asuntoa, Svensson toteaa.

SHS:lle sopimukset YK:n järjestön kanssa olivat selkeästi arvokkaita. Yle on nähnyt SHS:n talousesitteen, jossa pelkästään UNOPSin kanssa sovittujen asuntojen rakentamisen arvoksi on laskettu 44 miljardia dollaria.

SHS:n valinta YK-projektin kumppaniksi on yksi lukuisista kysymyksistä, joita vyyhtiin liittyen on esitetty.

Ihmetystä on herättänyt erityisesti se, että ennen kuin SHS valittiin kumppaniksi, UNOPS oli tehnyt yhteistyötä Kendrickin tyttären Daisy Kendrickin kanssa merten suojeluun liittyvässä kampanjassa.

Myös tyttärelle annettu apuraha on joutunut sittemmin sisäisen tutkinnan kohteeksi.

UNOPS kieltäytyi oikeudellisiin syihin vedoten kommentoimasta, miten SHS valittiin kumppaniksi.

Ylelle toimitetussa sähköpostivastauksessa kuitenkin kerrotaan, että SHS:llä oli kokemusta asuntorakentamisesta, jossa hyödynnettiin omia patentoituja ja esivalmistettuja rakennusratkaisuja. Esimerkiksi Intian hallitus oli vahvistanut, että ratkaisut täyttävät viralliset vaatimukset maanjäristysalueilla.

SHS:n perustaja David Kendrick kommentoi Ylelle asiaa asianajotoimiston välityksellä.

Kendrickin mukaan heidät valittiin kumppaniksi juuri sen vuoksi, että heillä oli erityisosaamista ja kokemusta rakentamisessa käyttäen kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja tapoja.

Asianajotoimiston vastauksessa korostetaan, ettei SHS ole UNOPSin urakoitsija, vaan strateginen kumppani. Viestissä myös painotetaan, ettei David Kendrick tai SHS Holdings ole tehnyt mitään moitittavaa eikä heitä ole informoitu mistään virallisesta tutkinnasta.

UNOPS kuitenkin vahvistaa Ylelle, että ensimmäinen tutkinta SHS:n hankkeesta käynnistyi jo kesäkuussa 2020.

Tuolloin UNOPSin sisäinen tilintarkastus- ja tutkintayksikkö alkoi selvittää uusiutuvan energian sijoituksia, jotka oli tehty SHS:n kanssa.

Suomelle tästä tutkinnasta ei kerrottu mitään lähes kahteen vuoteen.

Toimiston tehtävät epäselviä

Asiakirjoista on jälkikäteen on nähtävissä, että suunnitelmat Helsingin toimistolle olivat vielä perustamisvaiheessa hyvin epäselviä.

Ulkoministeriön lausunnossa laaturyhmälle, maaliskuun lopussa 2020, kiinnitettiin huomiota siihen, että useat yksityiskohdat olivat hämärän peitossa.

Tiedossa oli vain kahdeksan toimistoon perustettavan tehtävän tittelit, vaikka yhteensä työntekijöitä oli tulossa 10–20 henkeä.

Työsuunnitelma puuttui. Selkeä budjetti puuttui. Tieto, mihin toimiston rahoja käytetään, puuttui. Sijoitusstrategia puuttui.

Ulkoministeriön lausunto laaturyhmälle 20.3.2020. Kuva: Seppo Suvela / Yle

Näistä huomioista huolimatta hanketta suositeltiin rahoitettavaksi.

Ulkoministeriö kehotti kuitenkin, että ohjelmatoimisto laatisi selkeän toimintasuunnitelman, tavoitteet, yksityiskohtaisen budjetin ja seurantamekanismit.

Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Titta Maja kertoo, että usein kehitysyhteistyöhankkeiden alkuvaiheessa joudutaan peräänkuuluttamaan tarkempia asiakirjoja. Myös ohjelmatoimisto toimitti ministeriölle lisätietoja käynnistysvaiheen aikana.

– Toki on todettava, että me katsoimme vain näitä toiminnan puitteita, kuten toimenkuvia, seiniä, vuokranmaksua ja ihmisten sijoittumista.

Ulkoministeriön Titta Maja vahvistaa, ettei Suomen rahaa ole käytetty nyt tutkinnassa olleisiin sijoitushankkeisiin, vaan se oli suunnattu nimenomaan ohjelmatoimiston pyörittämiseen Helsingissä. Kuva: Juha Kivioja / Yle

UNOPSin johtokunnassa, jossa Suomikin on mukana, puolestaan seurattiin sijoitustoimintaa eli asunto- ja energiahankkeita, joihin UNOPSin rahaa oli sijoitettu.

Majan mukaan asuntorakentamisen hitaaseen käynnistymiseen oli selityksenä se, että korona pysäytti rakennustyömaat.

– Jos kyseessä olisi ollut normaalit vuodet, niin olisimme jo kuusi kuukautta toiminnan aloittamisesta olleet jollain tavoin jyvällä, että nämä eivät mene ihan niin kuin suunnitelmat sanovat, Maja toteaa.

Mitään UNOPSin sisäistä tutkintaa SHS Holdingsin hankkeista ei tuotu johtokunnalle esiin.

Suomi arvosti korkeaa johtoa

Ylen hankkimien asiakirjojen mukaan Suomi antoi riskianalyysissään paljon painoarvoa myös ohjelmatoimiston johdolle.

Nyt, reilut kaksi vuotta myöhemmin, väärinkäytösepäilyjen keskiössä on ollut nimenomaan UNOPSin johto.

Ukrainalainen Vitaly Vanshelboim oli ennen Suomen ohjelmatoimiston johtamista työskennellyt UNOPSin varapääjohtajana yli kymmenen vuotta. Suomen tulkinnan mukaan myös UNOPSin norjalainen pääjohtaja Grete Faremo oli suorassa yhteydessä S3i-toimintaan.

Ulkoministeriön hanke-esitys 6.3.2020. Kuva: Seppo Suvela / Yle

Ainoa riski Suomen näkökulmasta piili muistion mukaan YK:n sisäpolitiikassa, mutta tämän riskin ehkäisisi valpas johtoryhmä.

Kolme Ylen haastattelemaa, UNOPSissa pidempään työskennellyttä henkilöä kertoi, että pääjohtaja Faremon kaudella valta keskittyi organisaatiossa yhä pienemmän ryhmän käsiin.

Myös Faremo itse kehui Harvard Business Review (siirryt toiseen palveluun)’n kirjoituksessa, että hän vähensi byrokratiaa, ylensi ihmisiä, joilla ei välttämättä ollut johtajatason kokemusta ja heitti romukoppaan UNOPSin vanhat säännöt.

Kun The New York Times julkaisi toukokuun alussa oman selvityksensä (siirryt toiseen palveluun) UNOPSin vaarantamista kymmenistä miljoonista dollareista, Faremo irtisanoutui julkaisua seuraavana päivänä.

Irtisanoutumisviestissään Faremo otti kontolleen osan taakasta.

– Vaikka emme vielä tiedä S3i-ohjelmaan liittyneiden epäonnistumisten laajuutta, tiedämme, että ne tapahtuivat minun vahtivuorollani. Tiedostan vastuuni ja olen päättänyt vetäytyä syrjään.

UNOPSin entinen pääjohtaja Grete Faremo ja S3i-ohjelmatoimiston hyllytetty johtaja Vitaly Vanshelboim poseerasivat New Yorkissa Dominican YK-suurlähettilään Paolo Zampollin kanssa vuonna 2016. Zampolli on entinen mallitoimiston johtaja, joka on tullut tutuksi yhteyksistään Melania Trumpiin. Kuva: Eugene Gologursky / Getty Images

The New York Times uutisoi tuoreeltaan, että YK:n pääsihteeri pyysi Faremoa eroamaan. Sama tieto on myös Suomen ulkoministeriöllä. UNOPS ei kommentoinut asiaa Ylelle.

Suomen ulkoministeriön osastopäällikkö Titta Maja ei usko, että Suomen riskiarvioinnissa olisi voitu juurikaan tehdä toisin.

– Kukaan maailmassa ei olisi voinut ajatella, että näin isolla YK-järjestöllä voisi olla johto, joka jättää noudattamatta heidän omaa riskienhallintapolitiikkaansa.

Helsingiltä pyydettiin poikkeuksellista avustusta

Unopsin toimisto avattiin lopulta Helsinkiin, ei Espooseen.

Toimisto löytyi Senaatintorin kupeesta, “luovan työn kaupunkikeskukseksi” luonnehditun Sofian tiloista. Asiakirjojen mukaan, vuonna 2019, toimiston vuokra oli 12 000 euroa kuukaudessa.

Myös Helsingin kaupunki osallistui talkoisiin ja päätti rahoittaa tilavuokria 192 000 eurolla. Summa kattoi vuokrat vuosilta 2019 ja 2020.

– Hirveän usein ei tule tämän tyyppisiä asioita eteen, mutta tämä poikkeuksellinen vuokratuki tehtiin kun ajateltiin, että siihen on perusteet, Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kertoo.

Vaikka ohjelmatoimiston tiloja alettiin vuokrata jo syksyllä 2019, suurin osa työntekijöistä aloitti ohjelmatoimistossa vasta reilu puolitoista vuotta myöhemmin tammikuussa 2021. Tähän vaikutti muun muassa koronapandemia.

Ohjelmatoimisto ei ehtinyt pyöriä täydellä työvoimalla vuottakaan, kunnes väärinkäytösepäilyt paljastuivat ohjelmatoimiston johtajan hyllytyksen myötä joulukuussa 2021.

Ylen selvityksessä ohjelmatoimiston johtamisesta löytyy erikoisia piirteitä. Vaikka kyseessä oli yksi UNOPSin kärkihankkeista, tietoa siitä ei juuri annettu mihinkään suuntaan.

Kärkihankkeessa oli viestimiskielto

Ohjelmatoimistoa sijoitettaessa Helsinkiin kerrottiin, että S3i-ohjelmalle haluttiin “itsenäisempi profiili”, jonka vuoksi se siirrettiin pois Kööpenhaminan päämajasta.

Kaksi UNOPSilla työskennellyttä henkilöä vahvistaa Ylelle, ettei S3i:n toiminnasta tihkunut käytännössä mitään tietoa Kööpenhaminaan.

Ylen saamien tietojen mukaan S3i-ohjelmatoimistolla olikin viestintäkielto oman organisaationsa sisällä. Kielto oli peräisin ohjelmatoimiston johtajalta Vitaly Vanshelboimilta.

Ulkoministeriön Titta Maja vahvistaa, että Vanshelboimin kauden aikana myös ministeriöllä oli vaikeuksia saada tietoa ohjelmatoimistosta.

Ylen saamien tietojen mukaan Vanshelboim johti S3i:n toimintaa etäältä eikä myöskään jakanut tietoa omasta toiminnastaan juurikaan Helsinkiin.

Ohjelmatoimiston johtaja Vanshelboim ei myöskään käynyt Sofiankadulla sijaitsevalla Helsingin toimistolla usein. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Isäntämaasopimuksen mukaan ohjelmatoimiston johtajan olisi pitänyt muuttaa Helsinkiin muiden työntekijöiden tavoin. Tätä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut.

– Ajatus tietysti oli, että joukkoja johdetaan edestä eikä takaa. Hänellä oli jonkin verran koottuja selityksiä miksi näin ei tapahtunut, Maja vahvistaa.

Ylelle puhunut lähde kertoo, että Vanshelboimin johtamista ei juuri kyseenalaistettu. Syynä saattoi olla se, että Vanshelboimia pidetään UNOPSin pelastajana. Vuonna 2006 UNOPS oli konkurssin partaalla ja tuolloin aloittanut Vanshelboim sai silloisen pääjohtajan kanssa käännettyä kelkan konkurssin partaalta tuottavaksi järjestöksi.

Vitaly Vanshelboim kieltäytyi Ylen haastattelupyynnöstä.

Vuoden 2021 heinäkuussa YK:n tilintarkastajat kiinnittivät huomiota siihen, että UNOPS oli sijoittanut lähes 60 miljoonaa saman holding-yhtiön projekteihin ja kehotti ohjelmatoimistoa hankkimaan monipuolisempia sopimuskumppaneita, jotta riskit vähenisivät.

Ulkoministeriö yllättyi blogin väitteistä

11. maaliskuuta 2022 ulkoministeriö halusi vastauksia. Professori Mukesh Kapila oli julkaissut jo kaksi blogikirjoitusta.

Ulkoministeriö kirjoitti ohjelmatoimistolle sähköpostin blogikirjoituksista, joissa oli “erittäin vakavia syytöksiä UNOPSia kohtaan”. Sähköpostissa ulkoministeriön yksikönpäällikkö totesi tietävänsä, että osaa asioista on laajasti käsitelty johtoryhmässä, mutta osa blogissa esitetyistä väitteistä oli täysin uusia ministeriölle.

Ministeriössä uskottiin, että asia pian herättäisi laajempaa kiinnostusta mediassa. Sähköpostiviesteissä ministeriö vaati vastauksia siihen, mitkä blogissa esitetyistä väitteistä olivat totta.

Ministeriö muistutti painokkaasti viesteissään ohjelmatoimiston velvollisuudesta informoida isäntävaltiota. Suomi halusi kaikki tiedot, jotka “asettavat korkean riskin” UNOPSille ja Suomelle.

Vastauskirjeissään UNOPS kertoi ministeriölle pitävänsä blogikirjoituksia herjaavina ja hakeneensa oikeudellista neuvontaa. UNOPS myös kiisti ulkoministeriölle kaikki syytökset siitä, että organisaatio olisi laiminlyönyt asiamukaiset tarkastukset ja vastuut.

14. huhtikuuta Suomi ei enää jäänyt odottamaan median yhteydenottoja, vaan lähetti lyhyen tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) kiirastorstaina, juuri ennen pääsiäisen pyhiä.

Titta Maja aloitti ulkoministeriössä kehityspoliittisen osaston päällikkönä 13. joulukuuta 2021. Hänen ensimmäinen päätöksensä uudessa roolissa oli jäädyttää Suomen rahoitus S3i-toiminnalle heti seuraavana päivänä. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Tiedotteessa kerrottiin, että YK tutkii väärinkäytösepäilyä Helsingissä toimivassa ohjelmatoimistossa ja Suomen rahoitus on keskeytetty, kunnes asiasta on saatu perusteellinen selvitys.

Tosiasiassa Suomi oli katkaissut rahoituksensa jo joulukuussa.

Ulkoministeriö kertoo yrittäneensä painostaa YK:tä asian läpinäkyvään käsittelyyn ja aktiiviseen viestimiseen väärinkäytösepäilystä.

– Sitten totesimme, että emme voi enää odottaa, että YK ryhtyy viestimään ja otimme viestintäpolitiikan omaan haltuumme. Tiedotimme tästä väärinkäyttöepäilystä ennen UNOPSia ja ennen muita jäsenmaita, osastopäällikkö Titta Maja toteaa.

Tietoja pimitettiin lähes kaksi vuotta

Vasta keväällä 2022 ulkoministeriölle paljastui, että ohjelmatoimiston sopimuskumppaniin SHS:ään liittyen oli tehty UNOPSin sisäistä tutkintaa jo vuonna 2020.

Asiaa ei tuotu UNOPSin johtokunnan tietoon. Titta Majan mukaan ulkoministeriö sai lopulta tietää asiasta vasta, kun se itse kysyi siitä lähes kaksi vuotta myöhemmin.

– Tässä on ollut selkeää salailua, Maja sanoo.

Ylen saamassa sähköpostivastauksessa UNOPS myöntää, että Suomen hallitusta ei informoitu “ajoissa asioista, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa Helsingin S3i-ohjelmatoimiston rahoittamiseen.”

– Virkaa toimittava pääjohtaja on pyytänyt anteeksi, ettei sopimusten henkeä ole noudatettu, viestissä todetaan.

"Kokonaisuutena tietysti YK-järjestelmä tulee häviämään tällaisen peittelyn seurauksena." Titta Maja, osastopäällikkö, ulkoministeriö

Vaikka Suomen rahoihin ei liity väärinkäytösepäilyä, ulkoministeriö kertoo harkitsevansa rahojen takaisinperintää.

– Tämä riippuu hyvin paljon siitä, minkä tyyppistä tietoa UNOPSilta saadaan. Jos meillä on epäilys siitä, että UNOPS on tarkoituksellisesti johtanut meitä harhaan, niin kyllä me silloin ryhdymme toimiin, Titta Maja sanoo.

Tapaukseen liittyen on ollut olemassa siis kaksi tutkintalinjaa YK:n sisällä.

Ensimmäinen niistä oli UNOPSin sisäinen tutkinta, joka on keskittynyt SHS:n kanssa tehtyihin hankkeisiin. Tutkinta lähti käyntiin uusiutuvan energian hankkeeseen liittyvästä valituksesta kesäkuussa 2020 ja laajeni saman vuoden joulukuussa selvittämään myös asuntohankkeita.

Toinen on YK:n pääsihteerin alla olevan, riippumattoman tutkintayksikön selvitys, joka on keskittynyt ohjelmatoimiston johtajaan Vanshelboimiin.

Grete Faremo allekirjotti sopimuksen S3i:n asuntohankkeesta Keniaan syksyllä 2018. Faremon takana Vitaly Vanshelboim. Kuva: UNOPSin tiedote

UNOPS myöntää, että sen ensimmäinen oma sisäinen tutkinta S3i:n projekteista sai alkunsa jo 1,5 vuotta ennen Vanshelboimiin kohdistunutta tutkintaa. Vanshelboimiin kohdistunut tutkinta aloitettiin joulukuussa 2021 ja UNOPSin mukaan siitä informoitiin Suomea välittömästi.

Suomen ulkoministeriön tiedon mukaan UNOPSin omassa ja YK:n pääsihteerin alaisessa tutkinnassa on yhtymäkohtia.

UNOPS ei osaa vastata Ylelle, miksi sen tutkinnasta ei kerrottu Suomelle. Järjestön mukaan henkilöt, jotka olivat vastuussa Suomen kanssa neuvottelemisesta ja tiedottamisesta eivät ole tällä hetkellä “UNOPSin käytettävissä”.

Maja toteaa, että kaikkein järkevin vaihtoehto YK:lle olisi ollut olla täydellisen avoin.

– Itseäni surettaa se, että ettei näin ole menetelty, koska kokonaisuutena tietysti YK-järjestelmä tulee häviämään tällaisen peittelyn seurauksena.

YK-rahaa meni myös Roviolle

Sama valitus, joka johti UNOPSin sisäiseen tutkintaan SHS:stä, sysäsi alkuun myös tutkinnan merten suojeluun liittyneestä kampanjasta ja sille annetusta apurahasta.

Kyse oli 3,3 miljoonan dollarin apurahasta, jonka UNOPS antoi vuonna 2017 Daisy Kendrickin yhdistykselle We Are The Oceansille (WATO).

Daisy Kendrick on SHS:n perustajan David Kendrickin tytär.

Apurahan saamisen aikaan Kendrick oli reilu parikymppinen. Hänen yhdistyksensä tavoitteena oli aktivoida Z-sukupolvea merten suojeluun muun muassa musiikin, pelin ja sosiaalisen median keinoin. Kampanjaa varten esimerkiksi brittiläinen laulaja Joss Stone sävelsi kappaleen Oceans (siirryt toiseen palveluun).

Merten suojeluun liittyvää kampanjaa alettiin tutkia UNOPSin sisällä jo vuonna 2020. Suomen ulkoministeriön mukaan YK yrittää nyt periä takaisin kampanjaan annettuja rahoja, koska niiden käyttöä ei ole YK:n mielestä dokumentoitu riittävästi.

Apurahaa käytettiin muun muassa suomalaiselta pelijätiltä Roviolta ostettuun mainoskampanjaan. Daisy Kendrickiä edustava lakitoimisto vahvistaa Ylelle, että Roviolle maksettiin kampanjasta puoli miljoonaa dollaria.

Asianajotoimisto kirjoittaa, ettei summa ole kohtuuton siihen nähden kuinka onnistunut kampanja oli.

Rovion viestintäjohtaja Lotta Backlund kertoo, ettei Rovioon ole oltu yhteydessä tutkinnan tiimoilta.

Viestintäjohtaja Lotta Backlundin mukaan yhteistyö We Are The Oceansin ja Rovion välillä ei jatkunut vuoden 2017 jälkeen. Kuva: Konsta Leppanen

Yhteistyössä itsessään ei Backlundin mukaan ollut mitään erikoista tai epäilyttävää ja maksut hoidettiin ajallaan.

– Mainoskampanja oli meidänkin mittakaavassa summaltaan todella suuri. Harvoin kerralla tilataan näin isoa kampanjaa, Backlund kertoo.

Ylellä ei ole tiedossa, kohdistuuko mahdollinen takaisinperintä Rovion mainoskampanjaan käytettyihin varoihin.

UNOPS kieltäytyy kommentoimasta asiaa oikeudellisiin syihin vedoten.

Daisy Kendrickiä edustavan asianajotoimiston lausunnon mukaan UNOPS ei ole ollut yhteydessä Kendrickiin minkäänlaisesta takaisinperinnästä. Lausunnossa korostetaan, että UNOPS hyväksyi etukäteen budjetit sekä “valvoi vahvasti” rahojen käyttöä.

– Asiakkaamme ei ole millään tavoin tehnyt mitään moitittavaa eikä asiakkaallemme ole kerrottu mistään hänen kohdistuvasta virallisesta tutkinnasta UNOPSin tai muun tahon toimesta, lausunnossa todetaan.

We Are The Oceansin apurahaan liittyvästä tutkinnasta on kerrottu julkisuuteen vasta tänä keväänä, kun media on selvittänyt Kendrickin perheen yhteyksiä YK-järjestöön.

UNOPS kertoo, että sen teettämät sisäiset tutkimukset SHS:ään ja WATO:oon liittyen kestivät toukokuuhun 2022 asti. Tällä hetkellä ne ovat käsiteltävänä YK:n lakiasiainyksiköllä.

Viedäänkö väärinkäytösepäily Suomen viranomaisille?

Ohjelmatoimiston johtajaan Vitaly Vanshelboimiin kohdistuneen YK:n sisäisen tutkinnan on kerrottu tulleen päätökseensä toukokuun alussa. Ylen haastatteluiden perusteella tietoja näistä sisäisistä tutkinnoista ei useimmiten julkaista.

UNOPSista kerrotaan Ylelle, että sisäisen tutkinnan raportti on siirretty nyt YK:n pääsihteerille, joka päättää jatkotoimenpiteistä.

Lopputuloksia ei ole julkisesti kommentoitu medialle. Kuitenkin toukokuun puolivälissä UNOPSin johtokunnalle järjestetyssä selonteossa pääjohtajan sijainen Jens Wandel kertoi, että ohjelmatoimiston johtaja on saattanut hyötyä henkilökohtaisesti yhteistyöstä David Kendrickin kanssa.

Suomi on vaatinut painokkaasti YK:ltä, että sillä on oikeus isäntävaltiona nähdä sisäisen selvityksen tulokset. Toistaiseksi pyyntöön ei ole suostuttu.

Ulkoministeriö on kuitenkin käynyt keskusteluja sekä YK:n sisäisen tutkinnan että UNOPSin tarkastusyksikön kanssa, joiden myötä tapahtumista on alkanut piirtyä ministeriölle selkeä kuva.

– Meidän loppupäätelmä tässä kohtaa on se, että valitettavasti nämä UNOPSin sisäiset kontrollijärjestelmät ovat täysin poikkeuksellisesti pettäneet niin, että Vitaly Vanshelboimille on annettu sellaisia valtuuksia, jotka eivät mitenkään normaalissa YK-järjestelmässä olisi toimineet.

Majan mukaan ohjelmatoimiston johtajan ei ole tarvinnut noudattaa mitään UNOPSin normaaleja hankintasääntöjä, minkä on mahdollistanut entisen pääjohtajan Grete Faremon ja muun UNOPSin johdon hyväksyntä.

– Esimerkiksi sopimukset on annettu pelkästään yhdelle taholle, joka ei ole mitenkään YK:n standardien mukaista eikä lainoja ole vakuutettu, Maja toteaa.

Yle ei tavoittanut Grete Faremoa kommentoimaan asiaa.

Norjalainen Grete Faremo on entinen poliitikko. Ennen UNOPSin pääjohtajan tehtävää hän oli toiminut useissa ministeripesteissä Norjassa. Faremo toimi muun muassa oikeusministerinä sen jälkeen, kun edellinen oikeusministeri erosi Utøyan joukkosurman takia. Kuva: Martin Sylvest / EPA

Väärinkäytökset esiin tuonut professori Mukesh Kapila on toivonut, että asia herättäisi laajempaa julkista keskustelua kaikissa valtioissa, jotka toimintaa ovat rahoittaneet. Lisäksi hän toivoo, että Tanska tai Suomi ottaisivat vastuun väärinkäytösepäilysten puolueettomasta selvittämisestä viranomaisten avulla.

– Olen järkyttynyt siitä, että Suomen hallitus on ollut niin hidas ja hiljainen reaktioissaan, Kapila sanoo.

Vaikka YK:n henkilöstöä suojaa diplomaattinen koskemattomuus, ulkoministeriön mukaan rikostutkinta tapauksessa ei ole poissuljettu.

Kansallisten rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistäminen on jäsenmaiden päätös.

– Se minkä tyyppisiin toimiin ryhdytään riippuu hyvin paljon siitä, mihin sisäinen tarkastus päätyy. On mahdollista, että rikosilmoitus tehdään. Jos syytä on, se ei ole todennäköisesti Suomi vaan esimerkiksi valtio, jossa Vanshelboim asuu, Maja kommentoi.

UNOPS ei ota kantaa kyseiseen tapaukseen, mutta kertoo yleisellä tasolla, että sisäisen tutkinnan jälkeen YK:n pääsihteeri voi ryhtyä hallinnollisiin toimenpiteisiin yksittäisiä henkilöitä vastaan.

– Jos mahdollista rikollista väärinkäyttöä havaitaan, tiedot saatetaan asianomaisten oikeusviranomaisten tietoon mahdollista syytteen nostamista varten, UNOPSin sähköpostissa todetaan.

Professori Mukesh Kapila saattaa olla itse joutumassa hankaluuksiin blogikirjoitustensa vuoksi. Toukokuussa Daisy ja David Kendrickiä edustava asianajotoimisto ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) Kendrickien haastavan Kapilan oikeuteen kunnianloukkauksesta.

Kapila ei aio lannistua, sillä hänestä totuuden selvittäminen on tärkeää.

– Julkisissa organisaatioissa, kuten UNOPSissa, tapahtuvia väärinkäytöksiä tutkivia tahoja ei saisi painostaa lopettamaan totuuden selvittämistä. On yleisen edun mukaista varmistaa, että toiminta on vastuullista ja virheistä otetaan opiksi, Kapila toteaa.

Mukesh Kapila on jatkanut blogikirjoituksiaan lakiuhkauksesta huolimatta. Kuva: Emrah Yorulmaz / AOP

Kapila muistuttaa, että myös UNOPS on kertonut pyrkivänsä lakiteitse hankkimaan menetettyjä varoja takaisin yhteistyökumppaneiltaan. Myös ulkoministeriön Majan käsitys on, että hukattuja rahojen osalta on tahtotila käynnistää “vankkoja oikeusprosesseja”.

David Kendrickiä edustava asianajotoimisto kertoo Ylelle, että SHS Holdings on parhaillaan “uudelleenjärjestelemässä lainojaan” UNOPSin kanssa. Neuvottelut ovat luottamuksellisia, minkä vuoksi SHS ei kommentoi asiaa tarkemmin.

Vastauksessa viitataan myös UNOPSin väitteeseen, jonka mukaan vielä penniäkään ei ole menetetty. Sen sijaan vastauksessa korostetaan, että SHS Holdings on maksanut UNOPSille jo 6 miljoonaa dollaria pelkästään koroissa.

Asianajotoimisto myös muistuttaa, että lainojen uudelleenjärjestely ei ole poikkeuksellista varsinkaan pandemian aikana.

Sekä isä että tytär kokevat Ylelle toimitetun lausunnon mukaan, että he ovat joutuneet sivullisiksi uhreiksi hyökkäyskampanjassa, joka on kohdistettu UNOPSiin.

Miten Helsingin ohjelmatoimistolle käy?

Helsingin S3i-ohjelmatoimisto on ollut jo kuukausia epäselvässä tilanteessa. Suurin osa toiminnoista on laitettu jäihin.

UNOPS vahvisti Ylelle, ettei yhtään 1,3 miljoonasta asunnosta ole toistaiseksi rakennettu. SHS:n mukaan hankkeet ovat hidastuneet koronapandemian ja joidenkin valtioiden “taantumuksellisten” toimien seurauksena.

SHS ilmoittaa olevansa yhä täysin sitoutunut hankkeisiin ja niiden toteuttamiseen.

UNOPS kertoo, että se on keskeyttänyt kaiken toiminnan liittyen SHS:ään ja pohtii nyt sopimuksissa mukana olevien valtioiden kanssa seuraavia askelia.

Lopullista päätöstä asuntohankkeiden kohtalosta ei toistaiseksi voi tehdä kesken olevien oikeusprosessien vuoksi.

– Kauheinta tämä on tietysti niille kehitysmaille, jotka ovat olleet valmiita uskomaan, että tämä konsepti toimii. Meillä on muutamia maita, jotka ovat todella toivoneet näitä kestävän asumisen ratkaisuja, voin vain kuvitella miltä niiden maiden vastaavissa ministeriöissä nyt tuntuu, ulkoministeriön Maja sanoo.

Ohjelmatoimiston johto on vaihtunut tiuhaan, sillä myös väliaikaiseksi johtajaksi nimitetty Bruce McKerrow on irtisanoutunut tehtävästään. Nyt toimintaa johdetaan Helsingistä käsin.

S3i-ohjelmatoimisto on ollut yksi UNOPSin kärkihankkeista. Nyt toimiston kohtalo on vaakalaudalla.

Osa Ylelle puhuneista lähteistä pelkää, että tärkeä hanke uhrataan nyt väärinkäytösepäilyjen vuoksi.

Titta Maja pitää tilannetta valitettavana, sillä hän uskoo, että ohjelmatoimistolla olisi kaikki mahdollisuudet menestyä Suomessa erinomaisesti. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Myös Suomen ulkoministeriö korostaa, että S3i:n kaltaiselle toiminnalle on kova tarve, sillä kestävän kehityksen tavoitteita ei tulla saavuttamaan ilman yksityistä rahaa.

Silti Suomikin peräänkuuluttaa nyt syväluotaavaa puntarointia.

– UNOPS ja S3i-ohjelma vaativat perusteellista uudistamista. Toivomme, että päätökset S3i-ohjelman tulevaisuudesta voidaan tehdä tietoon ja realistisiin odotuksiin perustuen, Maja toteaa.

Suomen onni uuden YK-hankkeen saamisesta maahan muuttui nopeasti parissa vuodessa suureen pettymykseen.

– Järkyttävää pettymystä ja hermostumisen tunteita herättää se, että yksi tai kaksi ihmistä on voinut toimia näin vastuuttomasti ja se vaarantaa koko YK-järjestelmän maineen, Maja toteaa.

Jos sinulla on lisätietoja aiheesta tai haluat antaa jutusta palautetta, voit laittaa viestiä toimittajalle osoitteeseen johanna.mattinen@yle.fi.