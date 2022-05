CNN: Yhdysvallat aikoo lähettää pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä Ukrainaan – asiasta ilmoitettaneen jo ensi viikolla

Venäläisten käyttämän tavanomaisen tykistön kantama on noin 50 kilometriä. Jos ukrainalaisten tykistöt kantaisivat pidemmälle, voisivat he työntää niiden avulla venäläisiä tykistöjä taaksepäin.

Länsimaat ovat Yhdysvaltojen johdolla lahjoittaneet jo aiemmin Ukrainalle joitakin pidemmän kantaman aseita, kuten M777-haupitsitykkejä. Niiden etuna on keveys, jolloin tykkejä voidaan siirtää asemiin jopa helikopterin avulla.

M777-hapitsin tehokas kantama on ammuksesta riippuen kuitenkin vain noin 24–40 kilometriä.

Yhdysvallat empii, sillä se ei voi olla varma, miten Ukraina käyttäisi tehokkaampia aseita

CNN kirjoittaa, että toinen Ukrainan pyytämä järjestelmä on High Mobility Artillery Rocket System, joka tunnetaan lyhenteellä HIMARS. Se on kevyempi ja varustettu pyörillä, joten sen liikuttelu on helpompaa.