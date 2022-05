Ukrainalainen Tetjana Vovkotrub poikineen sai avaimen uuteen kotiin Suonenjoella – kaupunki huusi hep heti, kun tuli tilaisuus majoittaa pakolaisia

Tetjana Vovkotrub katsoo tyytyväisenä Suonenjoen kaupungin vuokrakolmiota, johon hän muuttaa poikiensa kanssa ensi viikolla. Äiti tuli 11-vuotiaan Artemin ja 4-vuotiaan Maksimin kanssa Suonenjoelle maaliskuun alkupuolella Ukrainasta Vinnytsian alueen kylästä noin 400 kilometriä Kiovasta etelään.

Tähän saakka kolmikko on asunut pienessä kaksiossa kahden muun äidin ja heidän lastensa kanssa. Asunnon on vuokrannut marjatilallinen, joka majoittaa siinä työntekijöitään.

Tetjana ja Maksim Vovkotrub pienemmän asunnon keittiössä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Myös Vovkotrub aloittaa työt heti, kun tarvitaan. Kausitöistä hänellä on kokemusta jo aikaisemmilta Suomen kerroilta. Hän on työskennellyt marjatiloilla Porissa ja Laitilassa ja Partaharjun puutarhalla Pieksämäellä. Suonenjoki on uusi paikkakunta, jonne hän päätyi ystävän perässä.

Tetjana ja Maksim Vovkotrub uuden asunnon olohuoneessa. Taustalla vasemmalla tulkkina jutussa ollut Natasha Ikonen ja Suonenjoen kaupungin vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja Riikka Oinonen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Ensin tarkoitus ei ollut lähteä mihinkään, mutta kun vanhemman pojan pelot ja huolet sodasta kasvoivat, teki Vovkotrub päätöksen lähteä pois sodan jaloista. Lähellä kotia on myös kemiallisen aineen säiliö, jonka räjähtäminen aiheuttaisi vakavan vaaratilanteen alueelle.

Asunnon ja kalusteiden lisäksi tarjolla on myös asumisen neuvontaa

Suonenjoen kaupunki majoittaa tilapäisen suojelupäätöksen saaneita ukrainalaisia kaupungin vuokra-asuntoihin. Asuminen on heille ilmaista. Kustannukset maksaa maahanmuuttovirasto. Tällä hetkellä kaupungilla on vapaana tätä varten 20 asuntoa.

– Kuntamallin majoitussopimukseen sisältyy asunnon järjestäminen ja sen kalustaminen perustarvikkeilla sekä asumisen ohjaus, kertoo Suonenjoen kaupungin vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja Riikka Oinonen.

Asumisen ohjaus pitää sisällään neuvontaa verokortin hakemisesta, TE-toimistoon ilmoittautumisesta ja käytännön asumisesta kuten pyykkituvan käytöstä.

Suurin osa ukrainalaisista Suonenjoen marjatiloilla

Suonenjoella on tällä hetkellä noin 250 ukrainalaista, joista noin 100 on alaikäisiä.

Suurin osa ihmisistä on majoittunut marjatiloille. Kaupunki on kuitenkin varautunut majoittamaan sotaa paenneita enemmänkin, jos esimerkiksi tilojen majoitustilat tarvitaan kausityöntekijöille.

Lastenhoidon järjestäminen Tetjana Vovkotrubin töiden ajaksi on vielä auki. Esimerkiksi mansikanpoimijat ovat pellolla usein jo hyvin varhain aamulla ennen kuutta. Päivät ovat myös pitkiä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Suonenjoen perusopetuksessa on kolme ryhmää oppilaita ja yksi opettajista on Ukrainasta. Muutamia lapsia on myös päivähoidossa. Suomen kielen kurssit pyörivät kansalaisopistossa. Tulevan kesän ajaksi suunnitteilla on kerhotoimintaa.

Kaupunki päätti myös juuri, että ukrainalaisten työllistäminen on entistä helpompaa, kun työnantaja voi hyödyntää työllistämisen seteliä myös heidän palkkaamiseen. Tähän saakka se on ollut mahdollista vain paikallisille.

Maksim Vovkotrub. Perheen isä ei ole sotimassa vaan pitää huolta kodista. Sen lisäksi hän on mukana paikallisissa joukoissa, jotka ovat valmiita puolustamaan asuinaluetta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Suurin osa Suonenjoelle tulleista ukrainalaisista on kertonut, että kun tilanne rauhoittuu, he matkustavat takaisin kotiin.

– Tämä on luonnollista, mutta me rakennamme täällä olemiselle puitteet niin hyvin kuin me tällä organisaatiolla pystymme sen tekemään, kaupunginjohtaja Juha Piiroinen toteaa.

Myös Vovkotrub on päättänyt, että jos tilanne rauhoittuu syksyllä, he menevät takaisin kotiin Ukrainaan. Jos taas sota jatkuu, Artem jatkaa koulussa ja Maksim menee päivähoitoon. Tetjana itse haluaa opetella suomen kieltä.

