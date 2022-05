Metsähake lasketaan uusiutuvaksi, vaikka se tuottaa enemmän päästöjä kuin fossiiliset polttoaineet – Suomelle tärkeä bioenergia vaakalaudalla EU:ssa

Nyt kuultu valiokunnan kanta uusiutuvaan energiaan on kaukana lopullisesta – se on vasta pohja koko parlamentin äänestykselle ja sen jälkeen vielä jäsenmaiden välisille neuvotteluille. Niiden seurauksena muutoksia tulee lähes varmasti.

Kanta osuukin Suomen energiantuotannon ytimeen. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on lähes kolmannes, 30 prosenttia eli noin 112 terawattituntia.

Hakkeen osuus bioenergiaa tuottavien suomalaisten lämpö- ja yhdistelmävoimalaitosten puupolttoaineesta on noin viidennes, 9,4 miljoonaa kuutiometriä eli 19 terawattituntia. Yhdistelmävoimalaitokset tuottavat lämmön lisäksi sähköä.

Loppu metsäpolttoaine on metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten kuorta, sahanpurua ja jäteliemiä. Niitä ympäristövaliokunta pitää yhä uusiutuvan energian kestävyyskriteereiden mukaisena.

Eniten energiaksi palaa pienpuuta

Metsähake jättäisi energiantuotantoon selvän aukon, arvioi puunkäytön tilastoinnista vastaava yliaktuaari Tuomas Niinistö Luonnonvarakeskuksesta (LUKE). Monille lämpölaitoksille se on ainut käytössä oleva polttoaine.

– Kyllä sen osuus on merkittävä, puhutaan noin 17 prosentista puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä. Ainakin lähivuosina se tuottaisi ongelmia energiantuotantoon, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan vaikutuksia on pidemmällä aikavälillä vaikea avioida, kun tuuli- ja aurinkovoiman käyttö lisääntyy samalla.

– Pienpuulle ainoa käyttö on energiakäyttö. Sen korjuuta on edistänyt, että siitä on maksettu erilaisia tukia muun muassa lämpö- ja voimalaitosten syöttötariffijärjestelmän kautta.