Näin Mörkö Anttilan kotikylän asukkaat kommentoivat Leijona-suosikkia – "Marko on ollut meille sankari vuosia, nyt hän on sitä koko Suomelle"

Yleisö areenalla villiintyi huutamaan Mörköä, ja sama meno on jatkunut Lempäälässä perjantaina.

– Marko on ollut meille sankari vuosia, nyt hän on sitä koko Suomelle. Täällä ollaan todella ylpeitä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jocka Träskbäck sanoo.

Marko Anttila on urheilija, jota on helppo fanittaa ja jonka nimeä kotikunnan on ilo julistaa. Träskbäckin mukaan Mörkö tuo Lempäälää maailmankartalle.