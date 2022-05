Tuhosiko myyrä puutarhasi? Tutkija toteaa, että kahvinpurut tai kalanperkuujäte eivät toimi ja tyrmää muutkin vippaskonstit

Moni puutarhuri raapii nyt päätään myyrätuhojen edessä. Lumen alta on paljastunut ristiin rastiin kulkevia tunneleita ja istutuksia on saatettu popsia parempiin suihin, joko juurista tai maanpäällisistä osista.

Konstit on monet

– Tätä on tutkittu paljon, jo toistasataa vuotta. Kun myyriä on paljon, niiltä yksinkertaisesti loppuu alkutalvesta ruoka. Se, yhdessä petojen saalistuksen kanssa, romauttaa kannan.

Kuka siellä kaivaa?

Jos puutarhaa on talven aikana tärvelty, asialla on ollut joko pelto-, metsä- tai vesimyyrä. Myös rauhoitettu kontiainen on saattanut ahertaa maanmylläyshommissa. Näistä neljästä vesimyyrä tuhoaa maan alla ja herkuttelee kasvillisuuden juurilla. Se on myyristä isokokoisin. Kontiainen syö selkärangattomia eikä koske puutarhan kasveihin.