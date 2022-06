Näin Suomen kurdit kommentoivat Turkin presidentti Erdoğanin vaatimuksia: "Jos hyväksytään Turkin ehdot, Isis vahvistuu"

Suomessa asuvat kurdit ovat viime päivinä iloinneet ainakin yhdestä asiasta: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin Suomelle ja Ruotsille asettamien Nato-ehtojen takia kurdien tilanne on noussut keskusteluun Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassakin.

Turkin kurdeihin liittyvät vaatimukset ovat jarruttaneet Suomen ja Ruotsin Natoon liittymistä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toivoi tiistaina Ylen aamun lähetyksessä, että Suomen ja Turkin väliset solmut saataisiin ratkaistua kesäkuun loppuun mennessä.

– Jotta asia ratkeaa, niin varmasti Turkin turvallisuushuoliin kannattaa vakavasti suhtautua. Keskustelut on aloitettu, ja niitä jatketaan lähiviikkoina, sanoi Kaikkonen.

Kurdit ovat kansa, jolla on oma kieli ja he asuvat pääosin nykyään neljän valtion alueella Turkissa, Syyriassa, Iranissa ja Irakissa. Suomessa kurdeja asuu noin 16 000. Suomi ja Ruotsi Yhdysvaltojen rinnalla ovat tukeneet kurdeja.

– Jos jotain positiivista tästä kriisistä hakee, se on se, että nyt puhutaan kuinka paljon kurdeja vainotaan Turkissa. Ja miten iso ongelma Turkki on Lähi-idässä, Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo.

Kurdeja on vainottu jo satoja vuosia. Heille luvattiin oma autonominen valtio ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta se ei koskaan toteutunut.

Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että hän ei voi matkustaa Turkkiin mielipiteidensä takia. Kuva: Matti Myller / Yle

Turkkilaisia vaikea löytää kritisoimaan Erdoğania

Yle yritti saada tähän juttuun myös turkkilaisia ihmisiä haastatteluun, mutta useampi kieltäytyi.

Nehri ei ihmettele miksi. Hänen mukaansa asiaan on kaksi syytä. Laajempi syy on se, että turkkilainen yhteiskunta ei ole Nehrin mukaan kiinnostunut kurdien oikeuksista, vaan Turkissa kaikki on opetettu siihen, että kaikki ovat turkkilaisia.

– Turkissa on ollut vallassa yksi kieli, yksi lippu, yksi kansa -politiikka sata vuotta. Jos et ole siinä lokerossa, sinua ei pidetä tervetulleena. Muunlaiset mielipiteet nähdään vaarana turkkilaiselle yhteiskunnalle, Nehri sanoo.

Lisäksi erityisesti viime vuosina Turkki on pyrkinyt lannistamaan oppositioryhmiä ja kaikkia, jotka millään tavalla ovat kritisoineet presidentti Erdoğanin hallintoa tai hallituksen toimia. Nehrin mukaan myös Suomessa.

– Missä tahansa, jos olet lähtenyt kritisoimaan, joudut vaikeuksiin, Nehri sanoo.

Nehrin mukaan Suomessa asuu presidentti Erdoğanin kannattajia, mutta ne suomalaiset Turkki-taustaiset ihmiset, jotka haluaisivat kyseenalaistaa Erdoğanin vaatimuksia Suomea ja Ruotsia kohtaan Nato-hakemuksessa, eivät välttämättä uskalla tehdä sitä edes Suomessa.

– Varsinkin, jos he matkustavat Turkkiin tai heillä on perheenjäseniä Turkissa. He eivät uskalla kritisoida edes täällä Suomessa, koska he voivat joutua siitä vaikeuksiin. Turkissa on pidätetty länsimaisia ihmisiä, jotka ovat kritisoineet Erdoğania, Nehri sanoo.

– Minä esimerkiksi en voi matkustaa Turkkiin, kun kerron näin avoimesti Turkin sisäisistä ongelmista, Nehri sanoo.

Kurdiliiton puheenjohtaja Nehri on itse kotoisin Itä-Kurdistanista, nykyisen Iranin kurdialueelta, mutta hän muutti Suomeen poliittisena pakolaisena ja on asunut pitkään jo Suomessa.

UPI:n tutkija vahvistaa näkemykset

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta ei ihmettele, että turkkilaiset, jotka eivät kannata Erdoğania, eivät halua kritisoida julkisesti Turkin presidentti Erdoğania Suomessakaan.

– Varmasti heillä on mielessä se, että jos se jotenkin kostautuu Turkissa oleville sukulaisille, Alaranta sanoo.

Alaranta sanoo, että kurdien kokemus kurdi-kysymyksen noususta Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksen myötä maailmanpolitiikan keskiöön pitää myös paikkansa.

– Nyt tässä tulee pintaan paljon sellaisia asioita, joita ei Suomessa muuten käsiteltäisi julkisuudessa laajasti ollenkaan, ellei tilanne olisi tällainen: kuten kurdien asema Turkissa ja laajemmin Lähi-idässä, PKK-järjestö ja kurdien suhde PKK-järjestöön, Alaranta sanoo.

PKK on kurdien itsehallintoalueen Kurdistanin työväenpuolue, joka on ajanut alueen itsehallintoa ja käynyt useampaan otteeseen taisteluita Turkin hallintoa vastaan asian takia.

Alarannan mukaan Suomen ulkopoliittinen keskustelu liittyy yleensä vain Yhdysvaltoihin ja Venäjään, vähän Suomen asemaan EU:ssa.

– Ei täällä yleensä mitään Lähi-idän asioita ihmetellä. Jotkut pienet piirit seuraavat kurdi-kysymyksiä. Mutta ei niistä mitenkään laajasti yleensä puhuta, Alaranta sanoo.

Suomen kurdit eivät ihmettele poukkoilevaa Turkkia

Nyt kurdit ovat keskiössä, koska Turkki on heidät siihen nostanut.

Turkki on vaatinut Suomelta ja Ruotsilta niiden Nato-hakemusten jätön jälkeen, että Suomi ja Ruotsi lopettaisivat erityisesti kurdien tukemisen: palauttaisivat 33 Turkin terroristeina pitämää henkilöä Turkkiin, lopettaisivat kurdien tuen Pohjois-Syyriassa ja asevientikiellon Turkille. Suomi ja Ruotsi langettivat asevientikiellon vuonna 2019, kun Turkki miehitti Rojavan kurdialueita Syyriassa.

Vaatimukset tulivat ilmi, kun Suomi ja Ruotsi olivat jättäneet jo Nato-hakemuksensa. Vielä huhtikuussa Turkin viesti oli ollut Suomelle, että Turkki tukee Suomea Nato-hakemuksessa.

Vaikka Suomessa ollaan osin oltu ihmeissään Turkin poukkoilevan politiikan takia Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksen yhteydessä, Suomen kurdeja se ei ole yllättänyt.

– Erdoğan tekee politiikkaa. Käyttää tilannetta hyväkseen, Kurdiliiton puheenjohtaja Nehri sanoo.

Nehrin mukaan Erdoğanin käytöstä selittävät osaltaan Turkin sisäiset taloushuolet ja se, että Erdoğanin suosio on ollut matalalla. Vaalit ovat tuloillaan. Nehrin mukaan Erdoğan haluaa kääntää kansalaistensa katseen sisäisistä ongelmista ulkopolitiikkaan. Ensin Ukrainan sota ja nyt Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ovat olleet tavallaan helpotus Turkin johdolle, Nehri sanoo.

Mutta ennen kaikkea Erdoğan pyrkii Nehrin mukaan manipuloimaan Yhdysvaltoja Suomen ja Ruotsin kustannuksella.

– Erdoğan yrittää saada aseiden tuontikieltoa Yhdysvalloista Turkkiin purettua, Nehri sanoo.

Suomi ja Ruotsi ovat siis keskellä kuuminta maailmanpolitiikan ydintä, pieninä pelinappuloina.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Alaranta on samaa mieltä.

– Suomi ja Ruotsi on tässä pieniä tekijöitä. Se, mitä Suomi ja Ruotsi tekee, tai jättää tekemättä on aivan marginaalista. Maali on Yhdysvallat, Alaranta sanoo.

Alan Salehzadihin mukaan Erdoğanin vaatimuksiin ei saa suostua. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

"Jos Suomi ja Ruotsi suostuvat Erdoganin vaatimuksiin, Isis vahvistuu"

Myöskään toinen Ylen haastattelema kurdi, Alan Salehzadeh ei ole yllättynyt presidentti Erdoğanin vaatimuksista kurdeihin liittyen. Salehzadeh on Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asiantuntija, opettaja ja entinen maanpuolustuskorkeakoulun tutkija. Hän on Iranin kurdi, poliittinen pakolainen, joka tuli Suomeen 1998. Hän on ollut töissä myös Suomen ulkoministeriössä.

Salehzadehin mukaan Erdoğan leimaa kaikki erimieliset terroristeiksi, oli kyse kurdeista, feministeistä tai tasa-arvon puolustajista. Retoriikkaa ei saa Salehzadehin mukaan säikähtää.

– Terroristin käsite on erilainen Lähi-idässä. Se tarkoittaa kaikkia, jotka ovat eri mieltä hallituksen kanssa, Salehzadih sanoo.

Salehzadihin mukaan Erdoğanin vaatimuksiin ei saa suostua. Samaa mieltä on Nehri.

Nehrin mukaan pitäisikin katsoa Erdoğanin vaatimuksia syvemmälle.

– Tässä Erdoğan syyttää nyt Suomea ja Ruotsia terrorismin tukemisesta, mutta jos tutkii pintaa syvemmälle, niin nimenomaan Turkki on ollut tukemassa terroristiryhmiä, Nehri sanoo.

Jos Suomi ja Ruotsi suostuvat Erdoğanin vaatimuksiin, se vahvistaa Nehrin mukaan terroristijärjestö Isisiä. Tämä sen takia, että kurdit taistelevat Isisiä vastaan ja ylläpitävät muun muassa al-Holin leiriä, joilla Isisin jäseniä pidetään.

– Jos tuki leireille ja kurdeille loppuisi, se olisi riski, että leirillä olijat vapautuisivat ja liittyisivät Isisin riveihin uudestaan. Eli jos suostutaan Erdoğanin vaatimuksiin, Isis vahvistuu, Nehri sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin Alarannan mukaan tämä on mahdollista. Alarannan mukaan kurdijoukot tarvitsevat länsimailta taloudellisia resursseja ja poliittista sympatiaa, että he voivat ylläpitää Isis-leirejä, joiden yllläpito pidemmän päälle ei ole mitenkään järkevää, Alaranta muistuttaa.

– Länsimaat ovat olleet hyvin nihkeitä ottamaan näitä ihmisiä leireiltä vastaan. Kurdit on sitten joutuneet pitämään niitä yllä, Alaranta sanoo.

Alan Salehzadeh sanoo, että Turkkia ei pidä mielistellä, koska silloin mitätöidään oikeusvaltion periaatteet. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tilanne tulee jatkumaan, muodossa tai toisessa

Suomen kurdiliiton Nehrin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus on kurdien tilanteen lisäksi tuonut myös selvästi esiin sen, kuinka iso ongelma Turkki tällä hetkellä on Natolle ja koko Euroopalle.

– 29 muuta Nato-maata ovat valmiita kunnioittamaan Suomen ja Ruotsin demokraattisesti tehtyä päätöstä hakea Nato-jäsenyyttä, mutta Turkki ei, Nehri kiteyttää.

Turkin erityistä asemaa painottaa myös Ulkopoliittisen instituutin Alaranta. Hänen mukaansa Turkki ja sen erilaiset intressit toisiin Nato-maihin verrattuna tulevat olemaan iso haaste Natossa myös jatkossa.

– Sanoisin, että jos tästä päästään kunnialla eteenpäin ja Suomi ja Ruotsi saadaan Naton jäseneksi, tämä problematiikka Turkkiin liittyen tulee säilymään, Alaranta sanoo.