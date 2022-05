Kädenvääntö kasviliha-sanasta jatkuu: Pouttu haluaa korkeimman hallinto-oikeuden linjaavan, saako termiä käyttää

Nimet ja pakkaukset taas uusiksi, jos päätös kumoutuu

Pouttu vaatii, että korkein hallinto-oikeus: ensisijaisesti kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja sen pohjana olevan viranhaltijapäätöksen kokonaisuudessaan tai perustelluksi katsomiltaan osin ja viipymättä keskeyttää ja kieltää viranhaltijapäätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on käsitelty ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Yhtiö vaatii myös valtiota korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa.

Pouttu: Asiaan saatava yhtenäinen linja

Koska kasvisten käytön lisääminen ja lihansyönnin vähentäminen on yhä voimistunut viime vuosina, korkeimman hallinto-oikeuden on Poutun mukaan ratkaistava, miksi kasvispohjaisia elintarvikkeita on lupa kutsua.

Valitusluvan perusteluissa yhtiö katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen vain Poutun tuotteiden markkinointi samankaltaisilla ja samanluonteisilla tuotenimillä on kiellettyä. muttei kilpailijoiden tuotteiden. Se on yhtiön mielestä väärin, ja asia vaatii siksi ennakkopäätöksen oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi.

Lautakunta: Mahdolliset rikkomukset muualla eivät oikeuta lain rikkomiseen Suomessa

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta toteaa vastineessaan, että markkinointi on siistiytynyt vuoden 2020 alun jälkeen ja on esiintuoduissa esimerkeissa pääosin lainsäädännön mukaista eli tuotteiden ei vihjata sisältävän lihaa.

Poutun valituslupahakemuksessaan esitellyistä esimerkeistä Like Meatin ja osittain Beyond Meatin markkinointi sen sijaan vaikuttaa elintarvikelainsäädännön vastaiselta.

Beyond Meatin "Now even Meatier" -markkinointilause on lautakunnan mukaan hieman kyseenalaista, ja asia on viety Ruokaviraston tietoon, koska kyseisen tuotteen maahantuoja ei toimi Keski Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella.