Vaikea koulutausta ja omat epäonnistumiset auttavat nuorten kohtaamisessa – erityisopettaja ja TikTok-tähti Annukka Vesa uskoo huumorin voimaan

Opettajan kannattaa olla sosiaalisessa mediassa. Tätä mieltä on Annukka Vesa , kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja ja TikTok-tähti (siirryt toiseen palveluun) .

Vesalla on TikTok-palvelussa kymmeniä tuhansia seuraajia. Videoita on katsottu jo miljoonia kertoja.

– Nuorilla on hyvä medialukutaito. En tiedä, saammeko me valistuksella ja saarnaamisella nuoria esimerkiksi lopettamaan nuuskankäyttöä, mutta huumorin avulla voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin. Kyllä nuoret tietävät, että nuuskankäyttö on noloa.