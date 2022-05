Tampereen kiekkohuuma jatkuu myös ensi vuonna, MM-kisat jättävät arviolta jopa 40 miljoonaa euroa alueelle – Yle seurasi suorana

Tampere on valittu miesten jääkiekon MM-kisojen pääpelipaikaksi myös vuodelle 2023, tiedotti Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF perjantaina. Asian vahvistaa Tampereen kaupunki tiedotteessaan.

Tampere saa kymmeniä miljoonia

Hietasen mukaan kisoja on kehuttu, mutta ensi vuonna kisoja parannellaan vielä. Liput menivät kuumille kiville, joten kisojen uskotaan kiinnostavan myös ensi vuonna. Varsinkin nyt kun koronapandemia ei haittaa enää niin paljon lipunmyyntiä.

Ikosen mukaan yhteisöllisyys on ollut huikeaa Tampereella. Kisoista on myös taloushyötyä kaupungille. Lopullinen luku selviää elokuussa.

– Se tunnelma on tärkeä saada. Arvio on, että kisat tuovat 30-40 miljoonaa euroa aluetalouteen. Näemme, että tähän on järkevää satsata ensi vuonnakin, Ikonen sanoo.