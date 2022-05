MM-kiekko on erilaista toimitsijan silmin: tuomari myös kannustaa pelaajia ja tilastoija toivoo, ettei paitaa rytättäisi housuihin

Tänä vuonna pääpelipaikkana toimiva Tampere on heidänkin osaltaan vahvasti edustettuna. Kotikisoissa työskentelee kymmeniä paikallisen tuomariyhdistyksen toimitsijoita. Kruununa paikalliselle osaamiselle ovat kisoissa tuomaroivat Kristian Vikman ja Tommi Niittylä . Kaikkiaan suomalaistuomareita on turnauksessa neljä.

– Linjatuomarit kiipeävät täällä laidan päälle. Tätä ei näe kotimaan peleissä. Siinä on erittäin iso riski, että putoaa aition puolelle, sanoo Vakkari, joka on tunnustaa oppineensa tempun riskit itse kantapään kautta.

Tarkkaa tiimityötä

Yksi heistä on tamperelainen Tarja Taive. Hänen työpisteenään on hallin parvi, ja tehtävänään tilastoida Kansainväliselle jääkiekkoliitolle aloitusten voittajat eli kumpi joukkueista voittaa kunkin aloituksen, ja ketkä pelaajista aloituksissa ovat.

– Peliä katsoo aika eri tavalla tilastoidessa kuin vapaalla. Vaikeinta on, jos pelaajien paidat on sullottu housuihin, niin etteivät numerot erotu.

Muita jääkiekko-otteluissa tilastoitavia asioita ovat esimerkiksi peliajat ja laukaisukartat eli se, kuka on laukonut ja mistä, sekä se, onko laukauksesta esimerkiksi seurannut maali. Jääkiekko on nopea peli ja tilastoiminenkin on tiimityötä, joten apuja saa kollegalta, jos toimitsija on räpäyttänyt silmiään huonoon aikaan.