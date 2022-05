Poliisi epäilee nelikymppistä miestä useiden eri ikäisten naisten seksuaalisesta ahdistelusta Helsingissä – nuorin uhreista 11-vuotias, vanhin yli 80-vuotias

Rikosepäilyt ajoittuvat joulukuun 2021 ja toukokuun 2022 väliseen aikaan, ja ne on tehty Helsingissä Suurmetsän ja Jakomäen alueella. Uhreja on yhteensä kahdeksan. Suurin osa heistä on iäkkäitä, mutta joukossa on myös yksi alaikäinen tyttö.