Viestintävarusmies Veikka Suni taistelee totuuden puolesta: “Aseeni on järjestelmäkamera”

Puolustusvoimat on vaikuttanut pitkään sosiaalisen median rintamalla. Tähän työhön osallistuvat myös viestintävarusmiehet.

– Heillä on erittäin tärkeä rooli: he ottavat kuvia, videoita ja editoivat niistä materiaalia meidän kanavillemme. Näin saamme tietoa ihmisille ja näytämme, mitä harjoituksissa tapahtuu, sanoo Maasotakoulun tiedottaja Sari Pöyhönen .

Rovajärven harjoituksista on julkaistu videoita, kuvia ja haastatteluja Maavoimien sivuilla Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa. Pöyhösen mukaan sotaharjoituksissa ei harjoiteta propagandaa, vaan Suomen kaltaisen demokratian puolustusvoimat on totuuspohjainen organisaatio.

Totuudessa pysyminen kertoo selkärangasta

Viestintävarusmies Veikka Sunin on Rovaniemen sotaharjoituksissa lähes parin viikon ajan sihdannut tykkien jyskettä ja raketinheitinten pauhua kameran etsimen läpi.

– Aseeni on pelkkä järjestelmäkamera, rynnäkkökivääriä en ole tarvinnut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mietityttänyt Sunia, hän on sodan vuoksi mielikuvaharjoitellut myös tilannetta, jossa rajalle joutuisi tositoimiin. Venäjän harhaanjohtava viestintä hyökkäyssodasta maailmalle ja omille kansalaisilleen saa suomalaisen viestintävarusmiehen tyrmäyksen. Sunin mukaan omille kertomisessa on pysyttävä totuudessa.