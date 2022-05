Herätys: Puupolttoaineen tulevaisuudesta nousi äläkkä | Leijonat pelaa finaalipaikasta | Libanonissa ennennäkemätön talouskriisi

Suomelle tärkeä bioenergia vaakalaudalla EU:ssa

Leijonat pelaa tänään finaalipaikasta

Leijonilla on Tampereen turnauksessa keski-iältään koko 2000-luvun vanhin joukkue, ja ryhmä on myös ensimmäistä kertaa koko kisojen kokenein.

Jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään finaalipaikasta kello 14.20, kun Suomi kohtaa Yhdysvallat välierässä. Leijonilla on vuosituhannen vanhin joukkue näissä MM-kisoissa , joiden huipentumista Yle Urheilu seuraa herkeämättä .

Yle vieraili talouskriisin runtelemassa Libanonissa

Libanonissa on meneillään ennennäkemätön talouskriisi. Lähes 80 prosenttia kansasta on vajonnut köyhyysrajan alapuolelle. Köyhimmillä ei ole enää varaa ostaa ruokaa. Samassa ajassa keskituloisen kuukausiansio on pudonnut noin tuhannesta dollarista muutamaan sataan dollariin. Yle vieraili Beirutissa, jossa kaivataan muutosta tilanteeseen.