Raportti: Venäjä yllyttää kansanmurhaan Ukrainassa – "Hyvin vakava uhka"

Venäjä yllyttää kansanmurhaan Ukrainassa ja rikkoo YK:n yleissopimusta kansanmurharikosten estämisestä ja niistä rankaisemisesta, arvioivat pohjoisamerikkalaiset New Lines Institute ja Rauol Wallenberg Centre.

New Lines Instute on riippumaton ajatuspaja, joka käsittelee Yhdysvaltain ulkopoliittisia kysymyksiä. Rauol Wallenberg Centre on Kanadassa toimiva kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö.