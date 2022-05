Makeistehdas tuo kaupunkiin kertaheitolla satoja työntekijöitä – Lahti tarttuu tilaisuuteensa kertoa, mitä sillä on tarjota

Lahdelle tilanne on uusi, sillä kaupunkiin saattaa siirtyä lähes yhdellä kertaa satoja uusia työntekijöitä, joiden tarpeet vaihtelevat. Osa saattaa esimerkiksi muuttaa Lahteen perheineen ja tarvita päivähoitoa, kun taas toiset saattavat kulkea töihin muualta ja kaivata vaikkapa kulttuuripalveluja.

Kaupungin tavoitteena on tuoda Lahden tarjoamat mahdollisuudet esille selkeästi ja helposti. Lahden elinvoimajohtajan Markus Lankisen mukaan kaupunki kuulostelee, miten Fazer ja fazerilaiset toivovat asiaa tuotavan esille ja mitä he haluavat tietää. Ensiaskelia on kuitenkin jo suunniteltu.