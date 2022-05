Vielä helmikuussa Niiralasta oltiin rakentamassa matkailun ja yrittämisen keskusta itärajalle – nyt kukaan ei uskalla ennustaa enää mitään

Tulevaisuus rajalla iso kysymysmerkki

Raja-aseman rahoituksesta katosi puolet

Ukrainan sota on lisännyt jännitteitä itärajalla, eikä viranomaisten tilan tarve ole vähentynyt. Esimerkiksi rajavartijoiden määrää on tarkoitus lisätä itärajalla.

Tästä syystä uuden raja-aseman suunnittelua on jatkettu. Ongelmana on, että noin 9,5 miljoonaa euroa maksava raja-asema oli tarkoitus rahoittaa puoliksi EU-rahalla Karelia CBC -ohjelman kautta. Ohjelma on keskeytetty Venäjää vastaan nostettujen pakotteiden takia, joten rahoitus on mietittävä uusiksi.