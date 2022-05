Ulkoministeri Haavisto pitää uusia paljastuksia uiguurien sorrosta huolestuttavina – “Otetaan huomioon myöskin meidän Kiinan suhteessamme”

Aineisto vahvistaa aiempia arvioita, joiden mukaan Kiina on siirtänyt Xinjiangissa pidätyskeskuksiin, vankiloihin ja leireille yhdestä jopa kahteen miljoonaa uiguuria. Kiina kutsuu leirejä "uudelleenkoulutuskeskuksiksi", joissa ihmisistä kitketään pois muun muassa uskonnollinen ääriajattelu.

Haavisto sanoo, että asiaa on jo aiemmin käsitelty YK:n ihmisoikeusneuvostossa, johon myös Suomi kuuluu.

– Minulla on käsitys, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ( Michelle ) Bachlelet on matkustanut Kiinaan juuri näiden asioiden vuoksi, ja odotamme hänen raporttiaan tästä.

Bacheletin kuuden päivän vierailu Kiinassa on loppusuoralla. Hänellä on ollut suunnitelmissa vierailla myös Xinjiangin maakunnassa. Ihmisoikeusvaltuutetun on määrä pitää mediatilaisuus lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa.