Lintuinfluenssa leviää villilinnuissa nopeammin kuin koskaan ennen

Villilinnuille tyypillistä on, että ne selviävät tartunnoista oireitta ja voivat muuttomatkoillaan kuljettaa virusta hyvin kauas. Matkan varrelle osuneilla siipikarjatiloilla tartunta on aina kuolemanvakava uutinen. Tänä vuonna tietoon on tullut myös tavallista enemmän villilintujen kuolemia.

Myös siipikarjatiloilla on ollut viime kuukausina aiempaa enemmän lintuinfluenssaepidemoita. Kymmeniä miljoonia lintuja on tapettu viruksen pysäyttämiseksi. Tältä tilanne näytti tanskalaisella kalkkunatilalla tammikuussa.

Myös kiharapelikaani on osoittautunut lajiksi, jolle H5N1 on erityisen vaarallinen. Satoja yksilöitä kuoli tämän vuoden alussa Kreikassa. Tämä kiharapelikaani kuvattiin toissa keväänä kelluttelemassa muuttolinnuille tärkeässä etappipaikassa, Kerkinin tekojärvessä.

WHO:n tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan H5N1 on sairastuttanut 20 viime vuoden aikana 836 ihmistä, joista 456 on kuollut. Valtaosa uhreista on ollut lintujen läheisyydessä eläneitä aasialaisia, mutta kuolemia on koitunut myös Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.