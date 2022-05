Helsinkiin saapui neljä Nato-maiden sotalaivaa – "On hyvä, että meillä on ystäviä", sanoo puolustusministeri Kaikkonen

– Kyllä me sen näin tulkitsemme, ja kiinnostus Suomea kohtaan on ollut aivan valtavaa. Arvostamme kovasti sitä, että näitä aluksia täällä Helsingissä käy.

– Eri mailla on ollut Itämerellä harjoituksia. Kansainvälisestä tilanteesta johtuen kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt, joten alukset halusivat tulla tänne huoltokäynnille ja miehistö lepotauolle, sanoo komentaja Jussi Jämsén Merivoimista.

Sotaharjoitusten määrää kasvatetaan

Eilen perjantaina puolustusministeriö kertoi, että Suomi lisää kansainvälisiä sotaharjoituksia. Loppuvuodelle on suunniteltu 20 uutta koulutus- ja harjoitustapahtumaa, joista kahdeksan on uusia.

Kaikkonen: Tuulisemmassa tilanteessa yhteistyön arvo kasvaa

– Se kertoo siitä, että meillä on hyviä kumppanuuksia maailmalla ja teemme aktiivista puolustusyhteistyötä. Sitä on toki tehty aiemminkin ja tällaisessa vähän tuulisemmassa tilanteessa näiden arvo tietysti entisestään nousee. On hyvä, että meillä on ystäviä.