Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät tulevat Rovaniemelle – Lapin lennosto aloittaa 150 miljoonan euron rakennusprojektin

– Olemme erittäin hyvillä mielin, huipulta on hyvä aloittaa. On ylpeyden aihe ottaa uutta suorituskykyä käyttöön. Se varmasti lisää Lapin lennoston vetovoimaa työpaikkana, iloitsee Lapin lennoston komentaja, eversti Tuukka Karjalainen .

Yksi painava syy sijoituspäätökselle on Karjalaisen mukaan se, että Rovaniemellä on tarve uusia lentotukikohdan 1970-luvun rakennukset. Valintaa puolsi myös Norjan läheisyys. Nato-maa Norjalla on jo samanlaisia koneita.