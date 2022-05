Kuningatar Elisabet II on hallinnut huikeat 70 vuotta – Britannia valmistautuu juhlien juhlaan

Myös kuningattaren corgit huomioidaan. Saatavilla on lemmikkejä pehmomalleista mekaanisiin tanssiviin lemmikkeihin. Mukeista, pyyhkeistä ja lusikoista on pulaa jo nyt suuren kysynnän vuoksi.

Kuningatar** Elisabet II **on ollut koko valtakautensa muuta kuninkaallista perhettä suositumpi. Asiantuntijoiden mukaan tämän viikon juhla on myös tapa vahvistaa monissa kohuissa ryvettyneen brittihovin asemaa.Väkijoukot parvekkeen alla kertovat kuningattaren suuresta suosiosta

Kuningattaren juhlan muistoesineistä on jo paikoin pulaa.

Koronan sairastanut kuningatar on kevään aikana vähentänyt julkisia tehtäviään. Hänen poikansa, 73-vuotias prinssi Charles luki ensimmäistä kertaa kuningattaren puheen parlamenttikauden avajaisissa aiemmin toukokuussa. Äitinsä seuraajana hän on näkyvässä roolissa myös juhlatapahtumissa, muun muassa Trooping the Colour-seremoniassa.