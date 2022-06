Tutkija: Lukivaikeus on kuin sormenjälki, kahta samanlaista ei ole – lisäaika ylioppilaskirjoituksissa olisi taattava kaikille lukivaikeuksista kärsiville

Lukivaikeus on kuin sormenjälki – ei ole kahta samanlaista. Näin asiaa kuvaa abiturienttien lukivaikeuksista väitellyt Liisa Vesterinen .

Oikeanlaisten, yksilöityjen tukitoimien löytäminen on oppilaan kannalta ensiarvoisen tärkeää, sanoo pitkän erityisopettajauran tehnyt Vesterinen.

Toisaalta vaikeus voi olla erittäin laaja-alainen ja näkyä niin lukemisessa, kirjoittamisessa kuin vieraissa kielissäkin. Lisäksi on olemassa dyskalkuliaksi kutsuttua lukivaikeutta, joka tulee ilmi ainoastaan matematiikassa.

– Itselläni on ollut oppilas, jonka matematiikan opettajan kanssa tarkasti mietittiin, mitkä ovat asiat, jotka oppilaan pitää osata saadakseen arvosanaksi vitosen, ja tällä tavoin hänet saatiin selvittämään tiensä lukion läpi. Toisaalta on myös oppilaita, jotka ovat aivan briljantteja matematiikassa, mutta joille lukeminen on erittäin hidasta ja vaivalloista.