Aikuisten liikuntaneuvonta tähtää terveempiin työikäisiin – elintapojen parantaminen ei vaadi himourheilua vaan pieniä muutoksia tavalliseen arkeen

Neuvonnan tavoitteena on saada ihmiset kiinnittämään huomiota liikunnan lisäksi esimerkiksi unen ja ravinnon laatuun. Tärkein päämäärä on kohentaa ihmisten kuntoa ja hyvinvointia ja siten myös työkykyä.

– Liikuntatottumukset on parantuneet, unen laatu on parantunut ja on ollut painon laskua. Siellä on ihan selkeitä muutoksia havaittavissa, Niemi iloitsee.