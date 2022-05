Ukraina on saamassa kipeästi kaipaamaansa raskasta kalustoa – asiantuntijat muistuttavat EU-johtajia ristiriitaisesta tilanteesta

Taistelut Ukrainan sodan polttopisteessä viime päivinä olleessa Sjeverodonetskissa jatkuvat. Paikallisesti meneillään on ehkä sodan kiivain vaihe, arvioi yliopistonlehtori Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Venäjä keskittää tällä hetkellä joukkojaan Donbasin alueelle. Sjeverodonetskin kaupunki on nyt aika pahassa paikassa. Se on Luhanskin alueen viimeinen kaupunki, ja jos nyt Venäjä sen saa haltuunsa, niin se saa todennäköisesti haltuunsa koko Luhanskin alueen, Käihkö sanoi Ylen aamussa maanantaina.

Viikonlopun aikana Ukraina on aloittanut vastahyökkäyksen etelässä. Käihkön mukaan Ukraina yrittää mahdollisesti avata uutta rintamaa etelässä, jotta Venäjä joutuisi siirtämään joukkojaan pois Donbasin alueelta.

Toistaiseksi ei ole saatu varmaa tietoa siitä, miten Ukrainan vastahyökkäys on onnistunut. Käsillä ovat sikäli ratkaisevat hetket, että Venäjän pitää pystyä etenemään Donbasissa ottaakseen pitävän otteen alueesta, sanoo Käihkö.

Ukraina on väittänyt, että sodan aikana olisi kuollut jo 30 000 venäläissotilasta. Ukrainan ilmoittamia lukuja Venäjän tappioista on pidetty yläkanttiin arvioituina, mutta suuruusluokka on ihan oikea, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.