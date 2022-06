Teboil selvittää, voisiko Kuopiossa tuottaa biopolttoainetta – kaupunki empii Ukrainan sodan vuoksi

Öljy-yhtiö Teboil suunnittelee uutta toimintaa Pohjois-Savossa sijaitsevaan Kuopion Kelloniemeen. Yhtiö on ollut Kelloniemessä pitkäaikainen vuokralainen. 2,6 hehtaarin tontille on rakennettu toimistorakennuksia sekä öljysäiliöitä, mutta öljysatama ei ole ollut toiminnassa yli vuosikymmeneen.

Tontti on osoitettu asemakaavassa palavan nesteen varastoalueeksi, johon saa rakentaa myös maanalaisia varastotiloja. Asemakaava on vahvistettu marraskuussa 1966.

Kuopio päätti jatkaa vuokrasopimusta joulukuussa

Teboilin Kelloniemen tontin vuokra-aika oli katkolla vuodenvaihteessa, ja Kuopion kaupunki myönsi siihen joulukuussa kahden vuoden jatkoajan. Tuolloin arvioitiin, että vuokrasopimuksen jatkolla on myönteisiä vaikutuksia.

Tontin vuokrahinta on noin 17 000 euroa vuodessa.

– Tilanne on Venäjän hyökkäyksen vuoksi muuttunut, Pääkkö sanoo.

Teboilin omistaa venäläinen Lukoil, eli se on Lukoilin Suomessa toimiva tytäryhtiö. Teboil ei ole tällä hetkellä virallisten pakotteiden kohteena.

Kuopio tekee lisäselvityksen Kelloniemen turvallisuudesta

Kuopion Kelloniemi on noin neljän kilometrin päässä Kuopion torilta koilliseen. Alueen yleiskaavaa päivitetään parhaillaan.

Kaava piti saada nähtäville jo kevään aikana, mutta nyt sitä on lykätty toimintaan liittyvän turvallisuusselvityksen vuoksi.

Alueelle on suunniteltu lisää asuntoja. Kelloniemen lähiössä asuu noin 2 000 ihmistä ja tulevaisuudessa väkimäärä saattaa nousta jopa 4 000:een.

Alueella on myös muuta teollista toimintaa, kuten Atrian vanha teurastamo ja tuotantotiloja. Atrian käytössä olevan maa-alueen laajuus on noin 23 hehtaaria, ja se on ollut vajaakäytössä jo yli kahdeksan vuotta.