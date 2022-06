Sähköhella, lipputanko, puistonpenkki ja lastenvaunut – uimarannoilta nostetaan kauden alussa uskomatonta roinaa

Uimakausi on alkamaisillaan. Virallisten uimarantojen ylläpito edellyttää päivittäisiä käyntejä eikä se ole ilmaista.

Laiturille nousee mutainen ja ruosteinen polkupyörä. Laiturin vierestä, kahden metrin syvyydestä löytynyt raato on varsin tavanomainen löytö sukeltajille, jotka puhdistavat Jyväskylän seudun uimarantoja ennen uimakauden alkua.

– Tuo pyörä on aika hyvä esimerkki siitä, minkä takia tätä tehdään. Se on ihan hyvä muistutus jokaiselle uimarille, varsinkin jos harrastetaan laiturilta hyppimistä, että siellä voi olla ihan mitä vaan, sanoo Tony Yliranta.

Yliranta on Sammakot ry:n talkoovastaava. Uimrantojen puhdistaminen on yhdistyksen tärkein varojenkeruutapa, mutta työn suurin merkitys on uimarantojen turvallisuudessa.

– Pahimmassa tapauksessa murtuu jalka, kun tuonne hyppää. Kivun aiheuttama shokkitila on se pahin asia. Sieltä ei kovin helposti tulla ylös, sanoo Yliranta.

Myös luonto saattaa kuljettaa uimarannalle uppotukkeja, minkä Yliranta ymmärtää, mutta pyöränraadot eivät pohjaan kuulu. Paljon muutakin laitureille keväisin nousee.

– Kokeenempi sukeltajakollega kertoi, että ovat löytäneet sieltä auton, kokonaisen oikean henkilöauton. Sähköhelloja, lipputankoa, polkupyörät, puistonpenkit, monia asioita on nähty, Yliranta sanoo.

Ylirannalla on mielessä myös ranta, jonne kuuluu tietynlainen puistonpenkki. Joka kerta kun sukeltajat tulevat paikalle, sama penkki löytyy hyppypaikan kohdalta pohjasta.

Ennätys 18 polkupyörää yhdessä paikassa

Liikuntapaikkavastaava Jarmo Saikkonen Jyväskylän kaupungilta muistaa viime kesän romuennätyksen.

– Sieltä nostettiin 18 polkupyörää, kottikärryt, puistonpenkki, lastenvaunut, vanha kassakone ja jotakin muuta epämääräistä, Saikkonen kertoo.

Kaupungin uimarantojen ylläpitoporukka ei itse sukella, vaan homma hoidetaan yhteistyössä kolmen paikallisen sukellusseuran kanssa.

–Parin viikon jakson aikana uimarannoilla sukelletaan läpi uintialue ja hyppylaiturien hyppyalue. Se on erittäin tärkeä turvallisuusasia meille ja on oltava tyytyväinen, että tekijöitä löytyy. Seurat tulevat myös mielellään tekemään tällaisia tavoitteellisia sukelluskeikkoja ja me taas pystymme seuroja tukemaan. Sellainen win-win-tilanne, Saikkonen kuvaa yhteistyötä.

Sukeltajat löysivät Kirrin uimarannalta polkupyörän, jonka Tony Yliranta veti laiturille. Kuva: Isto Janhunen Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Yliranta arvelee, että sukeltajien toiminta on pelastanut jopa ihmishenkiä. Hän on itsekin varovainen rannalle tullessa.

– Kun tulen omien lasten kanssa uimaan, en anna heidän hypätä, ennen kuin olen käynyt itse siinä vähän kahlaamassa ja varmistamassa sen, että siellä ei ole pystyssä mitään. En pidä sitä mitenkään liioiteltuna, Yliranta sanoo.

Kaikenlainen ilkivalta on uimarannoilla yleistä. Saikkosen mukaan sitä myös tapahtuu vuosi vuodelta enemmän.

– Saako puhua töhrimisestä, jos maalataan vaikka tägejä pukukoppien seinät täyteen? Tietenkään se ei ole sillä lailla vaarallista, mutta on se ikävää ja vaikuttaa uimarannan tunnelmaan ja ulkonäköön, sanoo Saikkonen

Vaarallisempaa hänen mukaansa on, kun pelastusreinkaita katoaa tai on rikottu. Vähintään yhtä vaarallista on, kun heitetään laitureilta tavaraa järveen.

– Toivoisin, että puhuttaisiin siitä, kuinka vaarallista roinan heittäminen voi olla. Itsellä on ollut sellainen kauhukuva, että joku hyppää telineiltä, takertuu pohjassa olevaan pyöränromuihin ja jää siihen kiinni, Saikkonen sanoo.

Uimarannat auki sään mukaan

Jyväskylän kaupungin alueella on 36 yleistä uimarantaa. Uimarantojen valmisteluun kuluu neljän miehen porukalta keväisin kolmisen viikkoa. Silloin roskikset ja uimaportaat tuodaan paikoilleen ja pukukopit ja vessat avataan käyttäjille.

Tänä keväänä jouduttiin myös korjaamaan joitakin jään särkemiä laitureita.

Uimakauden aikana suosituimmilla rannoilla tehdään ylläpitotöitä joka arkipäivä.