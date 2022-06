Moni raiskauksen uhri tuntee syyllisyyttä ja häpeää – "Nämä ovat raiskausmyyttejä, jotka ovat edelleen voimassa", sanoo tukikeskuksen lääkäri

Raiskauksen uhrit joutuvat punnitsemaan monia asioita ennen kuin ottavat poliisiin yhteyttä, eivätkä kaikki ota.

Jotkut uhreista eivät ole varmoja siitäkään, täyttääkö teko raiskauksen tunnusmerkit.

– Lainsäädäntö ja sen tulkinta ei ole helppoa meidän asiakkaillemme, jotka usein ovat nuoria aikuisia. Me too -liikkeen ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistustyön yhteydessä aihe on ollut viime vuosina enemmän esillä, joten tietoisuus on jonkin verran kasvanut, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin Serituki-keskuksen vastuulääkäri Riina Korjamo.

Korjamo on hyvillään lakiuudistuksesta, jossa huomioidaan suostumus seksiin. Hallituksen esittämän suostumukseen perustuvan raiskauslain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

– Tahdonilmaus seksuaaliseen kanssakäymiseen pitäisi tapahtua ennen tapahtumaa ja se, mitä seksuaalisen kanssakäymisen aikana tapahtuu, pitäisi olla omassa kontrollissa ja oman tahdon mukaista.

Myös syyllisyyden ja häpeän tunteet voivat estää uhreja tekemästä rikosilmoitusta.

Korjamon mukaan yhteiskunnassamme on edelleen vallalla asenteita, jotka saavat uhreja turhaan syyllistämään itseään raiskauksesta tai seksuaalisesta väkivallasta.

– Nämä ovat raiskausmyyttejä, jotka ovat edelleen voimassa. Meillä on pitkät perinteet siitä, että raiskauksen uhriksi joutuminen on häpeällistä, ja esimerkiksi raiskaus avioliitossa muuttui rikokseksi vasta 90-luvulla. Vanhat perinteet vaikuttavat.

Vaikka asenteet muuttuvat hitaasti, myös edistystä on tapahtunut uhrien auttamiseksi.

Seri-tukikeskuksista saa kaiken avun yhdeltä luukulta

Viisi vuotta sitten perustettiin HUSin yhteyteen ensimmäinen Seri-tukikeskus, josta uhri saa avun ja palvelut yhdeltä luukulta. Tukikeskukseen voi soittaa ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua ilman lähetettä. Rikosilmoitus ei ole edellytyksenä avun saamiselle.

– Äkillisen kriisin kokeneen ihmisen ei tarvitse itse lähteä järjestelemään omaa palveluverkostoaan. Riittää, kun osaa olla yhteydessä tukikeskukseen, ja me autamme, Korjamo sanoo.

Nykyään Suomessa on kaikkiaan 16 Seri-tukikeskusta (siirryt toiseen palveluun)ja lisää on suunnitteilla. Keskukset palvelevat yli 16-vuotiaita seksuaalisen väkivallan uhreja sukupuoleen katsomatta.

– Raiskauksen uhreista suurin osa on naisia, mutta myös miehiä ja muiden sukupuolien edustajia raiskataan. Miesten kokema raiskaus on vielä suurempi tabu kuin naisten.

HUS Seri-tukikeskuksessa on hoidettu kaikkiaan yli 2 200 raiskauksen uhria. Kesäkuukausina avun tarpeessa olevia asiakkaita on ollut jopa kaksinkertainen määrä verrattuna alkuvuoden kuukausiin.

Neljäsosa uhreista ei tee rikosilmoitusta

HUS Seri-tukikeskuksessa on myös tehty asiakastutkimusta muun muassa siitä, miksi jotkut tekevät raiskauksesta rikosilmoituksen ja toiset eivät.

– Tärkeimpiä syitä rikosilmoituksen tekemiselle on se, että ensinnäkin uhrit ovat tienneet, että kyseessä on rikos, ja he eivät ole halunneet, että joku muu joutuu kokemaan samanlaisen tilanteen. He ovat halunneet oikeutta.

Kesäkuun 2017 ja toukokuun 2019 välisenä aikana keskuksessa tutkittiin 688 asiakasta. Heistä rikosilmoituksen teki 74 prosenttia. Tapauksista 36 prosenttia eteni syyteharkintaan ja 22 prosentissa tapauksista nostettiin syyte.

Marraskuussa 2021 julkaistussa väliraportissa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan syitä siihen, miksi noin neljäsosa uhreista ei tehnyt rikosilmoitusta.

– Uhri voi kokea syyllisyyttä siitä, että olisi jotenkin omalla käytöksellään aiheuttanut sen, tai että ei pystynyt vastustelemaan siinä tilanteessa. Yhteiskunnassamme on syvässä sellainen ajatus, että se ei ole raiskaus, kun ei ole vastustellut.

Uhri on saattanut olla epätietoinen, onko kyseessä raiskaus esimerkiksi silloin, kun hän on itse mennyt tapahtumapaikalle tai ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Korjamo kertoo muutamista tavallisista tilanteista, joissa Seri-tukikeskuksen henkilöstö on kertonut uhreille, että heidät on raiskattu.

– Kun joku on ollut tiedottomassa tilassa ja herää yhdyntään, tai kun emätinyhdyntä on ollut suostumuksellista kondomin kanssa, mutta se on otettu kesken kaiken huomaamatta pois käytöstä, tai yhdyntä on tapahtunut myös peräaukkoon ilman suostumusta ja yhdyntää jatketaan väkisin kielloista huolimatta.

Yli puolet uhreista lamaantui

Moni raiskauksen uhri lamaantuu tilanteessa, eikä vastustele sen vuoksi.

Vuonna 2017 julkaistun ruotsalaistutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa seitsemänkymmentä prosenttia uhreista lamaantuu raiskaustilanteessa. Myös HUS Seri-tukikeskuksen kyselytutkimukseen vastanneista yli puolet kertoi lamaantuneensa.

– Sieltä kumpuavat myös syyllisyydentunteet, vaikka on ihan fysiologinen ilmiö, että uhkaavassa tilanteessa moni lamaantuu, eikä pysty tekemään asialle mitään.

Joskus uhri voi päättää myös tietoisesti, että on parempi olla vastustelematta. HUS Serituki-keskuksen kyselytutkimukseen vastanneista noin kolmasosa oli raiskaustilanteessa päättänyt olla tekemättä mitään. He ajattelivat, että tapahtuma olisi nopeammin ohi, tai välttyisivät vielä pahemmalta väkivallalta.

– Tässä on molemmat puolet. Ei voida tietää, kuinka tilanne päättyisi, jos vastustelisi.

Kaksi kolmesta halusi unohtaa raiskauksen

Korjamon mukaan raiskaukseen liittyy myös psyykkinen traumareaktio. Usein uhrit haluavat unohtaa tapahtuneen. Yli kaksi kolmasosaa kyselytutkimukseen vastanneista kertoi tämän syyksi sille, että he eivät tehneet rikosilmoitusta.

Lisäksi uhreilla voi olla mielikuva, että rikosprosessi on raskas, ja että poliisi ei usko heitä.

– Se, että prosessi on pitkä ja raskas, on totta. Seksuaalirikosprosessit kestävät vuosia ja ovat todella raskaita.

Tutkimusraportin mukaan rikosilmoituksen tekemisestä käräjäoikeuden tuomioon kului aikaa keskimäärin vuosi ja yhdeksän kuukautta. Tutkituissa tapauksissa vaihteluväli oli kahden kuukauden ja neljän vuoden välillä.

Tutkimusaineisto muodostui HUS Seri-tukikeskuksessa 1.6.2017–31.5.2019 välisenä aikana 688 tutkituista henkilöstä. Asiakkaiden tausta- ja tapahtumatiedot kerättiin Seri-tukikeskuksen tilastoista ja potilastietojärjestelmistä ja ne yhdistettiin poliisin ja syyttäjälaitoksen tietoihin. Kyselytutkimuksessa 235 asiakasta vastasi kyselyyn.