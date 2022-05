Ylen kysely: Suomessa asuvat venäjänkieliset suhtautuvat selvästi muuta väestöä kielteisemmin Suomen Nato-jäsenyyteen

Suomessa vakituisesti asuvat venäjänkieliset suhtautuvat Suomen Nato-jäsenyyteen selvästi muuta väestöä kielteisemmin. Moni kuitenkin uskoo, että hyvien naapuruussuhteiden rakentaminen Venäjään on mahdollista Nato-jäsenyydestä huolimatta.

Haastateltujen joukossa oli niin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia kuin Venäjän, Suomen tai muidenkin maiden kansalaisia, joiden asiointikieli on venäjä.

Suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on siis selvästi kielteisempää kuin muun väestön. Suomalaisten tuki sotilaalliselle liittoutumiselle vahvistui nopeasti alkuvuoden aikana ja ylsi toukokuun alussa 76 prosenttiin .

– Siinä missä länsimaihin kohdistuu monia mielikuvia, Natoon liittyy lähinnä sotakuvia ja Venäjä-vastainen, tietynlainen peruste sen olemassaololle, että se on jotakin Venäjä-vastaista, Oivo arvioi.

Luottamus tuleviin suhteisiin säilynyt

Suomessa vakituisesti asuvat venäjänkieliset ovat melko luottavaisia sen suhteen, että Venäjän kanssa on mahdollista rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita myös sen jälkeen, kun Suomi on liittynyt Natoon. 44 prosenttia vastanneista katsoo, että hyvien suhteiden rakentaminen on mahdollista. Noin neljännes vastaa, ettei osaa sanoa ja 30 prosenttia epäilee, ettei se olisi mahdollista.