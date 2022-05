Leijonat eivät pelanneet pääkaupungissa, ja juhlatkin menivät Tampereelle – kysyimme, onko Helsinki nyt B-luokan kiekkokaupunki

Jääkiekon MM-kisojen mitaliottelut pelattiin tänä vuonna uudessa Tampereen kansiareenassa. Myös Leijonien kultajuhla vietetään tänään Tampereella, vanhan Hakametsän hallin parkkialueella kello 18–20. Juhlissa vierailee illan aikana MM-joukkue ja esiintymässä nähdään muun muassa JVG, Vesala ja Haloo Helsinki.

Kysyimme Suomen jääkiekkoliitosta, tuliko Tampereesta nyt kertaheitolla Suomen jääkiekkopääkaupunki Helsingin sijaan, kun venäläisten enemmistöomistuksessa oleva Helsingin halli (entinen Hartwall Areena) on talouspakotteiden takia poissa käytöstä.

Millainen jääkiekkokaupunki Helsinki on tästä lähtien, talousjohtaja Jaakko Luumi jääkiekkoliitosta?

– Kyllä Helsinki on jääkiekkoliiton kannalta äärimmäisen tärkeä. Helsinki on suurin harrastajamäärissä eli se määrä, mitä juniorityötä tehdään Helsingissä, on elintärkeä suomalaiselle jääkiekolle.

Pelataanko Helsingissä enää isoja matseja?

– Uskon, että tullaan pelaamaan. Tällä hetkellä tilanne on haastava Helsingin hallin takia, koska sitä ei voida käyttää eikä Helsingissä oikein ole muuta kansainvälisen tason ykköshallia. Helsingin jäähalli oli MM-kisoissa mahtava kakkosareenana, mutta ykköshalliksi se ei olisi ollut riittävän suuri.

– Sitten kun Helsingin hallin tilanne toivon mukaan mahdollisimman nopeasti selviää, niin sen jälkeen meillä on aina mahdollisuus pelata joko Helsingissä tai Tampereella. Lisäksi pitää muistaa, että meillä on Turussa hyvä halli, jossa voidaan esimerkiksi Karjala-turnausta tarvittaessa pelata.

Onko riskinä, että Helsingistä tulee B-luokan kiekkokaupunki ja Tampere ja Turku ovat kiekkopääkaupungit?

– En usko. Luulen, että kun Helsingin hallin tilanne selkenee, Helsinki tulee olemaan erittäin tärkeä suomalaisen jääkiekon kannalta.

Osaatteko sanoa Helsingin hallin tilanteesta? Esimerkiksi aikataulusta, milloin se ratkeaisi?

– En osaa. Jääkiekkoliitto toivoo, että halli saataisiin mahdollisimman pian takaisin käyttöön. Pääkaupunkiseudun jäätilanne on sellainen, että kun sieltä on kaksi jäätä pois – pääareena ja harjoitushalli – se ei ole hyvä tilanne esimerkiksi juniorijoukkueille ja muille jään tarvitsijoille.

Onko Helsingin halli verrattavissa uuteen Tampereen kansiareenaan?

– Helsinki-hallista on pidetty hyvää huolta, sinne on muun muassa investoitu ravintolatiloihin. Se on kansainväliset mitat täyttävä monitoimiareena, jonne voisi turvallisin mielin tuoda MM-kisat ykköshallinakin.

Voiko muualla pääkaupunkiseudulla – Helsingin hallin ja vanhan Helsingin jäähallin lisäksi – järjestää isoja otteluita?

– Periaatteessa Espoon Metro Areenalla, jossa pelattiin esimerkiksi vuonna 2019 naisten jääkiekon MM-ottelut kokonaan. Se toimi erinomaisesti.

Mitä pelejä Helsingissä sitten on jatkossa?

– Vaikea ottaa kantaa tässä vaiheessa. Ensi vuonna meillä on miesten MM-kisat, toinen lohko uudelleen ja se pelataan Tampereella. Helsingin hallin varaan ei voida tehdä suunnitelmia. Muutaman vuoden sisällä on 20-vuotiaiden MM-kisat. Ne saattavat olla sellaiset, jotka voitaisiin mainiosti pelata Helsingissä.

Millainen on koko pääkaupunkiseudun tulevaisuus jääkiekkoalueena?

– Kun pidetään huolta siitä, että meillä on riittävästi jäätä junioreille, niin tulevaisuus on varmasti oikein hyvä. Jääkiekko on Suomessa suosittua, ja pääkaupunkiseudulla on tosi paljon harrastajia. Kyllä nyky-yhteiskunnassa taitaa olla niin, että kun muuttovoitto vie ihmisiä suuriin kaupunkeihin, niin jatkossa harrastajamäärät tulevat suurista kaupungeista entistä enemmän. Siksi pääkaupunkiseudulle tarvitaan riittävät olosuhteet mahdollistamaan jääkiekon kehittyminen.

Kultajuhlat järjestetään tänään Tampereella – miten tähän päädyttiin?

– Meillä on siinä ensisijaisesti ajatuksena, että siellä, missä pelataan, siellä myös juhlitaan. Tampereella ovat pelaajat ja koko järjestävä organisaatio paikalla. Ihan käytännön syistä päädyttiin tällä kertaa tähän.

Yle välittää nettisivullaan ja Areenassa tunnelmia Hakametsästä kello 17.30–18. Itse juhla näkyy MTV3-kanavalla.

