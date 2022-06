Ahvenanmaalaiset nuoret luottavat Suomen puolustukseen: "Mediassa puhutaan Itämeren saarten olevan alttiita sotatoimille, mutta se ei pelota minua"

AHVENANMAA - ÅLAND Ukrainan sodan syttymisen ja Venäjän sotatoimien jälkeen Ahvenanmaan itsehallintoalueen turvallisuus on ollut polttava puheenaihe suomalaisessa puolustuspolitiikassa, mutta alueen nuoria tilanne ei merkittävästi puhuta.

Myös Boströmin ystävä, luonnontieteitä ja matematiikkaa opiskeleva Samuel Dreyer ,16, on pohdiskellut Suomen turvallisuustilannetta.

Kouluissa kannatetaan aseettomuutta, mutta asepalvelus mietityttää

– Kaikki eivät tiedä, mitä Ahvenanmaan delimilitarisoitu asema tarkoittaa, mutta osalle se on taas asia, josta he ovat kovin ylpeitä. Aseettomuus halutaan säilyttää, ja Ahvenanmaan asema on melko uniikki, Nybacka kertoo.