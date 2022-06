Venäjänkaupan konkarit käyneet läpi ison surutyön: "Tuntuu kuin elämäntyö olisi romuttunut"

Markku Kakriainen ja Rauli Valkonen pukkaavat soutuveneen vesille Mikkelin Ihastjärvellä. Kakriaisen Kyyveden rannalla sijaitseva kotipaikka ja saunamökki on toiminut lukuisia kertoja näyttämönä, kun venäläisiä yhteistyökumppaneita on kestitty Suomen vierailujen yhteydessä.

Kyyvesi on tunnetusti mainio kuhavesi, josta nostetut kalafileet on tarjoiltu vieraille rannalta poimittujen tuoreiden sienien kanssa.

Rauli Valkonen on tehnyt kauppaa Venäjälle 30 vuotta.

Tytäryhtiö siirtymässä venäläiselle henkilökunnalle

Kalakaveri Rauli Valkonen on konepajayrittäjä, joka perusti tytäryhtiön Pietariin 1992. Höyrykeittimiä Steamratorin Ristiinan tehtaalta on lähtenyt Venäjälle vuosien varrella 350, pienempiä toimituksia tuhat.

– Enimmillään liikevaihdostamme 70 prosenttia tuli Venäjältä, mutta Krimin tapahtumien jälkeen osuus pieneni. Tosin viime syksystä lähtien kysyntä on taas virkistynyt, Valkonen tuumii.

Pietarin tytäryhtiö toimii edelleeen, sillä konepajatoimituksissa jälkimarkkinointi kuten huolto on olennainen osa kauppaa.

– Tavoite on, että yritys siirtyy sikäläisen henkilökuntamme omistukseen. He saavat siitä leipänsä pitkäksi aikaa, Valkonen kaavailee.

–Venäjällä toimiessa henkilösuhteiden merkitys on erityisen suuri. Yhteistyö on jatkunut, vaikka henkilö on siellä saattanut vaihtaa työpaikkaakin.