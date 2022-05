Ylen uusi Ukrainan-toimittaja Maxim Fedorov: Ihmiset ovat valmiita kertomaan rehellisiä tarinoita sodan keskeltä

Toimittaja Maxim Fedorov , 37, kertoo, että Ukraina on ollut hänelle aina läheinen ja tuttu maa.

– Ukrainan sota koskettaa todella paljon henkilökohtaisesti. Se on älyttömintä ja ikävintä, mitä ikinä voi olla. Onneksi Ukrainalla on toivoa.

Fedorov on työskennellyt Ylen venäjänkielisille uutisille vuodesta 2013 ja aloittaa nyt Ylen Ukrainan-toimittajana.

Fedorov on matkustanut maassa paljon. Lisäksi hänen sukujuurensa ovat Ukrainassa. Äidin puoleinen suku on kotoisin Etelä-Ukrainasta Odessan alueelta Moldovan läheltä.

– Olen reissannut 60 maassa, mutta Itä-Eurooppa on mahtavin ja henkilökohtaisesti kiinnostavin.

Ukrainassa on Fedorovin mukaan käynnissä tällä hetkellä todella kiinnostava murros, mitä voi verrata Suomen 1800-luvun kansalliseen heräämiseen.

– Täällä monet venäjänkieliset ihmiset siirtyvät käyttämään ukrainan kieltä arkipäivässä, koska he eivät halua antaa itsestään kuvaa venäläisinä. Tästäkin haluan kertoa.

Toimittajan mieli ei sammu koskaan

Tiedonvälityksellä on Fedorovin mukaan tärkeä merkitys myös ukrainalaisille itselleen. Ulkomaalainen media raportoi avoimesti, mitä hirveyksiä venäläiset sotilaat ovat maassa tehneet.

– Venäläistä propagandaa pitää vastustaa kaikin keinoin ja tietysti ensisijainen keino on olla kaikesta rehellinen.

Sodan merkit näkyvät, mutta muuten on rauhallista

Fedorov oli Kiovassa viimeksi kesällä 2019. Kaupungissa on paljon samaa kuin silloin. Sodan merkit toki nyt näkyvät. On panssariesteitä, metro toimii rajoitetusti – Fedorovin kodin lähellä oleva metroasema toimii pelkästään väestönsuojana. Ilmahälytyksiä on kerran tai kaksi päivässä.